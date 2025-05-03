4 мая на стадионе «Эштадиу душ Аркуш» пройдeт матч 32-го тура Примейры между «Риу Аве» и «Эштрелой». Обе команды борются за сохранение места в высшей лиге, и предстоящая встреча приобретает особую значимость. «Риу Аве» стремится прервать серию неудач на своeм поле, а «Эштрела» попытается развить успех после важной победы над «Порту».

«Риу Аве»

«Риу Аве» занимает 11-е место с 33 очками. Команда проиграла в последней игре «Витории Гимараэш» со счeтом 0:3, продлив свою серию без побед до трeх матчей. За последние 5 игр «Риу Аве» забил 4 гола и пропустил 8, средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атак остаeтся Клейтон, оформивший 17 голов в 34 матчах. Команда испытывает трудности в атаке, часто полагаясь на индивидуальные действия лидера, при этом защита нередко даeт сбои, особенно в концовках.

«Эштрела»

«Эштрела» занимает 15-е место с 29 очками и борется за выживание. В последнем туре команда одержала сенсационную победу 2:0 над «Порту», прервав серию поражений. За последние 5 игр «Эштрела» забила 3 гола и пропустила 5. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, оборона пропускает 1.00. Лидером атак является Жоау Кикаш, забивший 6 мячей в 31 игре. Команда делает ставку на организованную оборону и быстрые контратаки, что приносит плоды против более сильных соперников.

Факты о командах:

«Риу Аве»

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

«Эштрела»

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи 40% (2) 40% (2) 20% (1) 7 Забитых мячей 4 1.4 В среднем за матч 0.8 2:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:0 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 32 тур Риу Аве 2 : 0 Эштрела Португалия. Примейра, 32 тур Риу Аве 2 : 0 Эштрела Португалия. Примейра, 15 тур Эштрела 1 : 0 Риу Аве Португалия. Примейра, 29 тур Эштрела 2 : 2 Риу Аве Португалия. Примейра, 12 тур Риу Аве 1 : 1 Эштрела

Прогноз на матч «Риу Аве» – «Эштрела»

Игра обещает быть осторожной, с акцентом на оборону со стороны гостей. «Риу Аве» обладает более высоким потенциалом в атаке благодаря Клейтону, но команда нестабильна в обороне. «Эштрела» показала, что умеет закрываться и пользоваться контратаками, как это было в игре с «Порту».

Скорее всего, «Риу Аве» возьмeт инициативу, контролируя мяч, но будет испытывать сложности с созданием моментов против плотной обороны. «Эштрела» сосредоточится на защите и игре вторым номером. Вероятен низкорезультативный матч, где решающее значение будет иметь один точный удар.

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