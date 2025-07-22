«Зенит» вернулся к кандидатуре Клейтона

«Зенит» интересуется нападающим «Риу Аве» Клейтоном. На форварда претендуют и другие клубы, в частности «Порту».

Клейтон рассматривает вариант с «Зенитом», в том числе потому, что в российской команде выступает много бразильских игроков.

«Пока нет понимания, в какой именно клуб перейдет Клейтон. Скоро все должно решиться», – рассказал источник.