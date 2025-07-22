«Зенит» вернулся к кандидатуре Клейтона

«Зенит» интересуется нападающим «Риу Аве» Клейтоном. На форварда претендуют и другие клубы, в частности «Порту».
Клейтон рассматривает вариант с «Зенитом», в том числе потому, что в российской команде выступает много бразильских игроков.
«Пока нет понимания, в какой именно клуб перейдет Клейтон. Скоро все должно решиться», – рассказал источник.
- 26-летний Клейтон в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Риу Аве», забил 18 голов, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Ранее права на бразильца принадлежали «Васко да Гама», но португальский клуб летом воспользовался опцией выкупа форварда за 3 миллиона евро.
- Об интересе «Зенита» к Клейтону португальские СМИ писали в конце мая. Тогда сообщалось, что «Риу Аве» оценивает бразильца в 15 миллионов евро, а на него претендуют также «Торино» и «Спортинг».
Источник: «Спорт-Экспресс»