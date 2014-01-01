Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
8
10
11
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
23
3
20
28
10
8
1
1
27
8
19
25
10
6
3
1
23
11
12
21
11
6
2
3
13
8
5
20
10
5
4
1
14
6
8
19
10
5
3
2
13
11
2
18
10
4
3
3
8
7
1
15
10
4
2
4
12
11
1
14
10
4
2
4
13
17
-4
14
11
3
5
3
14
10
4
14
10
2
4
4
15
19
-4
10
10
2
3
5
10
10
0
9
10
2
3
5
9
13
-4
9
10
2
3
5
8
19
-11
9
10
2
2
6
5
18
-13
8
10
2
1
7
9
23
-14
7
10
2
1
7
10
19
-9
7
10
0
3
7
4
17
-13
3
Команда
3
4
5
11
12
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
13
2
11
15
5
4
1
0
10
4
6
13
5
4
0
1
9
3
6
12
5
3
1
1
11
7
4
10
5
3
0
2
7
5
2
9
5
2
2
1
7
2
5
8
5
2
2
1
8
4
4
8
6
2
2
2
4
3
1
8
5
2
1
2
7
9
-2
7
5
2
1
2
4
6
-2
7
5
2
0
3
6
10
-4
6
5
1
3
1
3
3
0
6
5
1
2
2
5
6
-1
5
5
1
2
2
6
9
-3
5
5
1
2
2
3
7
-4
5
5
1
1
3
6
15
-9
4
5
0
2
3
3
8
-5
2
5
0
1
4
1
14
-13
1
Команда
3
6
9
10
11
12
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
10
1
9
13
5
4
0
1
17
4
13
12
5
3
2
0
12
4
8
11
5
3
2
0
9
5
4
11
5
3
2
0
6
2
4
11
6
2
2
2
4
5
-1
8
6
2
2
2
11
7
4
8
4
2
1
1
4
4
0
7
5
2
1
2
4
4
0
7
5
2
1
2
6
8
-2
7
5
1
2
2
5
6
-1
5
5
1
2
2
9
10
-1
5
5
1
1
3
4
7
-3
4
5
1
1
3
5
12
-7
4
5
1
0
4
3
8
-5
3
5
0
1
4
3
8
-5
1
5
0
1
4
1
9
-8
1
5
0
1
4
4
9
-5
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире