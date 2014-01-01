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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Риу Аве
Результаты
€ 32,50 млн
Риу Аве - результаты матчей
Вила-ду-Конди
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Сайт:
http://www.rioave-fc.pt/
Тренер:
Вашку Сеабра
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Португалия. Примейра. 2026/2027
Португалия. Примейра. 2025/2026
Португалия. Примейра. 2024/2025
Португалия. Примейра. 2023/2024
Португалия. Примейра. 2022/2023
Португалия. Примейра. 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Португалия. Примейра. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2018/2019
Лига Европы. 2018/2019
Португалия. Примейра. 2017/2018
Португалия. Примейра. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Португалия. Примейра. 2015/2016
Португалия. Примейра. 2014/2015
Суперкубок Португалии. 2014
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Португалия. Кубок. 2013/2014
Португалия. Кубок Лиги. 2013/2014
Португалия. Высшая лига. 2013/2014
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Португалия. Высшая лига. 2012/2013
Португалия. Высшая лига. 2011/2012
Португалия. Высшая лига. 2010/2011
Чемпионат Португалии. 2009/2010
01.11 | 21:00
Академика де Визеу
2 : 1
Риу Аве
25.10 | 21:00
Риу Аве
0 : 4
Фамаликан
11.10 | 17:30
Риу Аве
3 : 2
Насьональ
19.09 | 20:00
Алверка
1 : 0
Риу Аве
14.09 | 20:45
Риу Аве
3 : 3
Эштрела
06.09 | 17:30
Санта-Клара
4 : 0
Риу Аве
28.08 | 22:15
Риу Аве
0 : 4
Спортинг
22.08 | 20:00
Эшторил
0 : 2
Риу Аве
15.08 | 22:30
Риу Аве
0 : 2
Порту
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Жил Висенте
1 : 0
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