Турниры:
Португалия. Примейра (2022/2023)
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:30
|Риу Аве
|1:0
|Шавиш
|21 тур
|18 февраля, суббота
|23:30
|Порту
|1:0
|Риу Аве
|20 тур
|13 февраля, понедельник
|22:00
|Риу Аве
|2:0
|Эшторил
|19 тур
|7 февраля, вторник
|00:15
|Риу Аве
|0:1
|Спортинг
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Визела
|3:1
|Риу Аве
|17 тур
|22 января, воскресенье
|23:30
|Фамаликан
|0:0
|Риу Аве
|16 тур
|14 января, суббота
|21:00
|Риу Аве
|0:1
|Пасуш де Феррейра
|15 тур
|7 января, суббота
|21:00
|Витория Гимараеш
|0:0
|Риу Аве
|14 тур
|23 декабря, пятница
|23:15
|Риу Аве
|1:1
|Маритиму
|13 тур
|12 ноября, суббота
|21:00
|Арука
|0:1
|Риу Аве
|12 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:30
|Риу Аве
|1:0
|Боавишта
|11 тур
|30 октября, воскресенье
|21:00
|Каза Пиа
|1:0
|Риу Аве
|10 тур
|24 октября, понедельник
|22:15
|Риу Аве
|1:0
|Портимоненси
|9 тур
|8 октября, суббота
|20:00
|Бенфика
|4:2
|Риу Аве
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|17:30
|Риу Аве
|1:0
|Санта-Клара
|7 тур
|17 сентября, суббота
|17:30
|Жил Висенте
|2:2
|Риу Аве
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|22:30
|Риу Аве
|2:3
|Брага
|5 тур
|5 сентября, понедельник
|23:15
|Шавиш
|1:1
|Риу Аве
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|22:30
|Риу Аве
|3:1
|Порту
|3 тур
|19 августа, пятница
|22:15
|Эшторил
|2:2
|Риу Аве
|2 тур
|13 августа, суббота
|22:30
|Спортинг
|3:0
|Риу Аве
|1 тур
|6 августа, суббота
|17:30
|Риу Аве
|0:1
|Визела