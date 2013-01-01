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    Риу Аве - результаты

    Город Вила-ду-Конди
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.rioave-fc.pt/
    Стадион Эштадио до Риу Аве
    Тренер Жозе Гомеш
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    22 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:30 Риу Аве 1:0 Шавиш
    21 тур
    		18 февраля, суббота 23:30 Порту 1:0 Риу Аве
    20 тур
    		13 февраля, понедельник 22:00 Риу Аве 2:0 Эшторил
    19 тур
    		7 февраля, вторник 00:15 Риу Аве 0:1 Спортинг
    18 тур
    		29 января, воскресенье 18:30 Визела 3:1 Риу Аве
    17 тур
    		22 января, воскресенье 23:30 Фамаликан 0:0 Риу Аве
    16 тур
    		14 января, суббота 21:00 Риу Аве 0:1 Пасуш де Феррейра
    15 тур
    		7 января, суббота 21:00 Витория Гимараеш 0:0 Риу Аве
    14 тур
    		23 декабря, пятница 23:15 Риу Аве 1:1 Маритиму
    13 тур
    		12 ноября, суббота 21:00 Арука 0:1 Риу Аве
    12 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:30 Риу Аве 1:0 Боавишта
    11 тур
    		30 октября, воскресенье 21:00 Каза Пиа 1:0 Риу Аве
    10 тур
    		24 октября, понедельник 22:15 Риу Аве 1:0 Портимоненси
    9 тур
    		8 октября, суббота 20:00 Бенфика 4:2 Риу Аве
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 17:30 Риу Аве 1:0 Санта-Клара
    7 тур
    		17 сентября, суббота 17:30 Жил Висенте 2:2 Риу Аве
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 22:30 Риу Аве 2:3 Брага
    5 тур
    		5 сентября, понедельник 23:15 Шавиш 1:1 Риу Аве
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 22:30 Риу Аве 3:1 Порту
    3 тур
    		19 августа, пятница 22:15 Эшторил 2:2 Риу Аве
    2 тур
    		13 августа, суббота 22:30 Спортинг 3:0 Риу Аве
    1 тур
    		6 августа, суббота 17:30 Риу Аве 0:1 Визела
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