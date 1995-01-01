Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023)
|24 тур
|12 марта, воскресенье
|18:30
|Риу Аве
|Жил Висенте
|25 тур
|17 марта, пятница
|23:15
|Санта-Клара
|Риу Аве
|27 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Портимоненси
|Риу Аве
|32 тур
|14 мая, воскресенье
|00:00
|Риу Аве
|Витория Гимараеш
|33 тур
|21 мая, воскресенье
|00:00
|Пасуш де Феррейра
|Риу Аве