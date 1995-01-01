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    Риу Аве - расписание

    Город Вила-ду-Конди
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.rioave-fc.pt/
    Стадион Эштадио до Риу Аве
    Тренер Жозе Гомеш
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    23 тур
    		5 марта, воскресенье 23:30 Брага Риу Аве
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    24 тур
    		12 марта, воскресенье 18:30 Риу Аве Жил Висенте
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    25 тур
    		17 марта, пятница 23:15 Санта-Клара Риу Аве
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    26 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Риу Аве Бенфика
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    27 тур
    		9 апреля, воскресенье 00:00 Портимоненси Риу Аве
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    28 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Риу Аве Каза Пиа
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    29 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Боавишта Риу Аве
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    30 тур
    		30 апреля, воскресенье 00:00 Риу Аве Арука
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    31 тур
    		7 мая, воскресенье 00:00 Маритиму Риу Аве
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    32 тур
    		14 мая, воскресенье 00:00 Риу Аве Витория Гимараеш
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    33 тур
    		21 мая, воскресенье 00:00 Пасуш де Феррейра Риу Аве
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    34 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Риу Аве Фамаликан
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