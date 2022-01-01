Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Риу Аве
Расписание
€ 32,50 млн
Риу Аве - расписание матчей
Вила-ду-Конди
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Сайт:
http://www.rioave-fc.pt/
Тренер:
Вашку Сеабра
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
08.11 | 23:30
Риу Аве
- : -
Брага
28.11 | 18:30
Арука
- : -
Риу Аве
06.12 | 18:30
Риу Аве
- : -
Каза Пиа
12.12 | 21:00
Маритиму
- : -
Риу Аве
20.12 | 19:00
Риу Аве
- : -
Бенфика
27.12 | 19:00
Витория Гимараеш
- : -
Риу Аве
10.01 | 19:00
Риу Аве
- : -
Морейренcе
17.01 | 19:00
Риу Аве
- : -
Жил Висенте
24.01 | 19:00
Порту
- : -
Риу Аве
31.01 | 19:00
Риу Аве
- : -
Эшторил
07.02 | 19:00
Спортинг
- : -
Риу Аве
14.02 | 19:00
Риу Аве
- : -
Санта-Клара
21.02 | 19:00
Эштрела
- : -
Риу Аве
28.02 | 19:00
Риу Аве
- : -
Алверка
07.03 | 19:00
Насьональ
- : -
Риу Аве
14.03 | 19:00
Фамаликан
- : -
Риу Аве
21.03 | 19:00
Риу Аве
- : -
Академика де Визеу
04.04 | 18:00
Брага
- : -
Риу Аве
11.04 | 18:00
Риу Аве
- : -
Арука
18.04 | 18:00
Каза Пиа
- : -
Риу Аве
25.04 | 18:00
Риу Аве
- : -
Маритиму
02.05 | 18:00
Бенфика
- : -
Риу Аве
09.05 | 18:00
Риу Аве
- : -
Витория Гимараеш
16.05 | 18:00
Морейренcе
- : -
Риу Аве
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
2
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+