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Агент Савио прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА

Андерсон Нассрал, агент защитника «Риу Аве» Савио Антонио, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

– Появилась информация, что ЦСКА заинтересовался бразильским защитником Савио.

– Да, футболистом интересуются клубы из России, но раскрывать подробности я не имею права.

– Правильно я понимаю, что хоть Савио и принадлежит португальскому «Риу Аве», но ближайшие полгода он проведeт в бразильском «Гоясе» на правах аренды? Значит ли это, что Савио сможет перебраться в Россию не раньше зимы?

– Да, именно так.

  • Савио – левый защитник.
  • Он выступает за «Гойяс» на правах аренды.

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Источник: Metaratings

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