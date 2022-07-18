Агент Савио прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА

Андерсон Нассрал, агент защитника «Риу Аве» Савио Антонио, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

– Появилась информация, что ЦСКА заинтересовался бразильским защитником Савио.

– Да, футболистом интересуются клубы из России, но раскрывать подробности я не имею права.

– Правильно я понимаю, что хоть Савио и принадлежит португальскому «Риу Аве», но ближайшие полгода он проведeт в бразильском «Гоясе» на правах аренды? Значит ли это, что Савио сможет перебраться в Россию не раньше зимы?

– Да, именно так.