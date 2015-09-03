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    • Брессан: «Неймар считал, что Беларуссия – это часть Украины»

    Брессан: «Неймар считал, что Беларуссия – это часть Украины»

    Полузащитник сборной Беларуссии и португальского «Риу Аве», бразилец по происхождению Ренан Брессан рассказал о том, что знают в Португалии и Бразилии о Беларуси. По его словам, португальцы интересуются в основном климатом.

    «В Португалии спрашивают в основном о погоде – холодно ли. И еще о чемпионате, ведь БАТЭ сражался с «Порту». Я тогда дал интервью и сказал, что борисовчане обычно пропускают немного. А в итоге они уступили 0:6», – рассказывает Брессан.

    Футболист отмечает существенную разницу между географическими познаниями португальцев и бразильцев.

    «Конечно, в Португалии знают, где находится Беларуссия. Это ведь Европа. А вот в Бразилии многие не имеют понятия. Думают, Беларуссия где-то внутри России. А Неймар, помню, считал, что это часть Украины».

    Сам Брессан разницы между Беларуссией и Россией не видит.

    «Я не ощутил, что это разные страны. Все говорят по-русски, и культура одинаковая. Кстати, разница между Португалией и Бразилией тоже невелика. Поэтому в Португалии я как дома».

    Источник: Pressball

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    03.09.2015 01:27
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    Комментарии (6)
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    VIPded
    1441257332
    Неймар явно смотрит украинские каналы, там и Кубань своей считают...)))
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    Raulya
    1441262731
    Друзья Псаки по разуму по ходу)))
    Ответить
    Tommy Lee
    1441265014
    Страна официально называется Республика Беларусь.
    Ответить
    гошанн куценко
    1441265282
    ну блин, так уже название страны исковеркать..
    Ответить
    Cromathaar
    1441267378
    БелОруссия и БелАрусь. Уже вроде и школа началась...
    Ответить
    ologreds
    1694997256
    numo441124
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