Брессан: «Неймар считал, что Беларуссия – это часть Украины»

Полузащитник сборной Беларуссии и португальского «Риу Аве», бразилец по происхождению Ренан Брессан рассказал о том, что знают в Португалии и Бразилии о Беларуси. По его словам, португальцы интересуются в основном климатом.

«В Португалии спрашивают в основном о погоде – холодно ли. И еще о чемпионате, ведь БАТЭ сражался с «Порту». Я тогда дал интервью и сказал, что борисовчане обычно пропускают немного. А в итоге они уступили 0:6», – рассказывает Брессан.

Футболист отмечает существенную разницу между географическими познаниями португальцев и бразильцев.

«Конечно, в Португалии знают, где находится Беларуссия. Это ведь Европа. А вот в Бразилии многие не имеют понятия. Думают, Беларуссия где-то внутри России. А Неймар, помню, считал, что это часть Украины».

Сам Брессан разницы между Беларуссией и Россией не видит.

«Я не ощутил, что это разные страны. Все говорят по-русски, и культура одинаковая. Кстати, разница между Португалией и Бразилией тоже невелика. Поэтому в Португалии я как дома».