Защитник «Риу Аве» Рейс отказался от перехода в клуб РПЛ

Президент «Риу Аве» Антонио Силва рассказал, что защитник Матеус Рейс отказался от перехода в российским клуб этим летом.

«Трансферное окно в Греции закрылось, и от большого российского клуба поступило предложение с зарплатой в два раз больше, чем предлагал «Олимпиакос». Сначала Антониj сказал, что согласился, но на следующий день передумал», – сказал Силва в интервью A Bola.