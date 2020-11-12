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    Защитник «Риу Аве» Рейс отказался от перехода в клуб РПЛ

    Президент «Риу Аве» Антонио Силва рассказал, что защитник Матеус Рейс отказался от перехода в российским клуб этим летом.

    «Трансферное окно в Греции закрылось, и от большого российского клуба поступило предложение с зарплатой в два раз больше, чем предлагал «Олимпиакос». Сначала Антониj сказал, что согласился, но на следующий день передумал», – сказал Силва в интервью A Bola.

    • В прошлом сезоне Рейс сыграл в 30 матчах португальского чемпионата, забил один гол, отдал три ассиста.
    • Трансферная стоимость Рейса – 1,5 миллиона евро.
    • Контракт с «Риу Аве» рассчитан до июля 2021 года.

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    Источник: A Bola

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