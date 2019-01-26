L'Équipe: Полузащитник «Наполи» Мораис перейдет в «Монако»

" Монако" в зимнее ТО пополнился прилично, помогло бы это выбраться из турнирного болота и остаться в Лиге 1.
Полузащитник «Наполи» Винисиус Мораис, который в первой половине нынешнего сезона выступал за португальский «Риу Аве», продолжит карьеру в «Монако».
О переходе 23-летнего бразильского футболиста во французский клуб объявят сегодня.
- Винисиус перешел в «Наполи» летом 2018 года и сразу же был отдан в аренду в «Риу Аве».
- В первой половине сезона он принял участие в 14 матчах за португальскую команду и забил восемь мячей.
- Мораис входит в число шести лучших бомбардиров чемпионата Португалии.