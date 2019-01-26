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    L'Équipe: Полузащитник «Наполи» Мораис перейдет в «Монако»

    Полузащитник «Наполи» Винисиус Мораис, который в первой половине нынешнего сезона выступал за португальский «Риу Аве», продолжит карьеру в «Монако».

    О переходе 23-летнего бразильского футболиста во французский клуб объявят сегодня.

    • Винисиус перешел в «Наполи» летом 2018 года и сразу же был отдан в аренду в «Риу Аве».
    • В первой половине сезона он принял участие в 14 матчах за португальскую команду и забил восемь мячей.
    • Мораис входит в число шести лучших бомбардиров чемпионата Португалии.

    Источник: L'Équipe

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    26.01.2019 11:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 11:23

      " Монако" в зимнее ТО пополнился прилично, помогло бы это выбраться из турнирного болота и остаться в Лиге 1.

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