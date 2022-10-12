- 14 января
- 15:55 Озбилиз рассказал, готов ли он вернуться в «Спартак» 1
- 12 октября 2022
- 00:50 В «Пюнике» отреагировали на недопуск россиянина Коваленко в Литву на матч Лиги конференций
- 11 октября 2022
- 17:23 Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву
- 7 октября 2022
- 10:34 Воспитанник «Зенита» Коваленко предположил, какое место занял бы в РПЛ армянский «Пюник»
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 00:55 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 1
- 3 августа 2022
- 23:59 Лига чемпионов. «Пюник» с Юрченко в воротах пропустил пять мячей от «Црвены Звезды»
- 2 августа 2022
- 14:23 Фото «Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов 3
- 1 августа 2022
- 11:58 Воспитанник «Зенита» Коваленко объяснил, как в 19 лет попал в армию 1
- 27 июля 2022
- 08:28 В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
- 11 февраля 2022
- 19:10 «Пюник» отказался играть со «Спартаком» 11 на 11 после удаления Промеса 38
- 18:26 Видео «Слабонервным не смотреть»: «Спартак» высмеял удаление Промеса в игре с «Пюником» 27
- 17:58 Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Пюником», Промес был удален в первом тайме 12
- 15:21 Фото Селихов, Жиго, Промес и Соболев – в основе «Спартака» на товарищеский матч с «Пюником»
- 24 мая 2021
- 11:21 Кобялко: «После пощечины Меликяну за мной гнались пять человек» 3
- 10:29 Кобялко – об избиении тренером «Пюника»: «Можно же посмотреть камеры – там всe видно»
- 22 мая 2021
- 08:55 Тренер «Пюника» – о конфликте с Кобялко: «Драки не было, из всего этого сделали какое-то кино» 1
- 21 мая 2021
- 21:13 «Чемпионат»: главный тренер «Пюника» и член исполкома ФФА избили в аэропорту Еревана российского игрока Кобялко 19
- 11 февраля 2021
- 17:25 «Зенит» не сыграет с «Пюником» по решению тренерского штаба 2
- 20 января 2021
- 15:40 «Пюник» – заключительный соперник «Зенита» на первом сборе в Дубае 4
- 4 января 2021
- 15:29 «Матч ТВ»: Новиков отказался возглавить «Пюник». Он хочет работать в России