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Армения. Премьер-лига
Команды
Пюник
Новости
€ 3,90 млн
Пюник - новости команды
Ереван
Армения. Премьер-лига
Стадион:
Республиканский
Сайт:
http://www.fcpyunik.am/
Тренер:
Дмитрий Гунько
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
5 октября
1
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
Селюк может уйти с должности из-за бывшего тренера «Спартака»
29 сентября
Бывший тренер «Спартака» вернется в Армению
29 сентября
Клуб из Армении отказался от экс-тренера «Спартака»
18 сентября
Фото
Клуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
1 сентября
1
Армянский клуб сообщил о назначении Селюка
29 августа
2
Клуб РПЛ предложил 70 миллионов за полузащитника сборной Армении
22 августа
1
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
15 августа
2
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
Двукратный обладатель Кубка России продлил контракт с зарубежным клубом
18 июня
Товарищеский матч. «Спартак» впервые победил при Карседо, обыграв «Пюник» (2:0)
3 февраля
21
Самошников вернулся в расположение «Спартака»
3 февраля
2
Трансляция
«Спартак» – «Пюник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
Назван один из иностранных соперников «Спартака» на сборах
8 января
Сборная Армении сменила главного тренера
2025.08.06 15:15
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
2025.08.01 10:53
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.07.30 10:02
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
«Тре Фиори» – «Пюник»: прогноз на матч 10 июля с 62% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:33
Прогноз на точный счeт матча «Тре Фиори» – «Пюник»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:53
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Видео
Товарищеский матч. Гол Соболева помог «Зениту» победить «Пюник» (2:0)
2025.02.11 12:01
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