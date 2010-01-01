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    Пюник - результаты

    Город Ереван
    Дивизион Армения-Премьер-лига
    Сайт http://www.fcpyunik.am/
    Стадион Республиканский
    Тренер Егише Меликян
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), группа H
    6 тур
    		3 ноября, четверг 20:45 Пюник 1:2 Базель
    5 тур
    		27 октября, четверг 22:00 Слован 2:1 Пюник
    4 тур
    		13 октября, четверг 22:00 Жальгирис 2:1 Пюник
    3 тур
    		6 октября, четверг 19:45 Пюник 2:0 Жальгирис
    2 тур
    		15 сентября, четверг 19:45 Пюник 2:0 Слован
    1 тур
    		8 сентября, четверг 22:00 Базель 3:1 Пюник
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