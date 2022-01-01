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Армения. Премьер-лига
Команды
Пюник
Состав
€ 3,90 млн
Пюник - состав команды
Ереван
Армения. Премьер-лига
Стадион:
Республиканский
Сайт:
http://www.fcpyunik.am/
Тренер:
Дмитрий Гунько
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Авагян Генри
Вра
30
€ 0.3 млн
71
Бучнев Станислав
Вра
36
€ 0.075 млн
15
Коваленко Михаил
Защ
31
€ 0.25 млн
77
Мигель Гонсалу
Защ
23
€ 0.2 млн
22
Симонян Эрик
Защ
23
€ 0.15 млн
25
Куликов Даниил
Пол
28
€ 0.6 млн
11
Арутюнян Ованес
Пол
27
€ 0.3 млн
22
Исламович Сеад
Пол
27
€ 0.3 млн
79
Вакуленко Сергей
Пол
33
€ 0.25 млн
5
Джеймс
Пол
31
€ 0.225 млн
7
Малакян Эдгар
Пол
36
€ 0.075 млн
9
Дашян Артак
Пол
36
€ 0.075 млн
23
Вити
Нап
30
€ 0.5 млн
95
Янсане Момо
Нап
29
€ 0.4 млн
8
Тарахчян Геворг
Нап
24
€ 0.2 млн
3
Nikolaos Kenourgios
Нап
-
10
Iman Griffith
Нап
-
Всего игроков: 17, из них вратарей: 2, защитников: 3, полузащитников: 7, нападающих: 5
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