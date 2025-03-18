Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Орхус
Новости
€ 36 млн
Орхус - новости команды
Орхус
Дания. Суперлига
Стадион:
НРГИ Парк
Сайт:
http://www.agf.co.dk
Тренер:
Глен Риддерсхолм
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Бенфика» – «Орхус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Бенфика» – «Орхус»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Сабах» – «Орхус»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Орхус» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Орхус» – «Сабах»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
4 августа
«Лех» – «Орхус»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Фото
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
2023.07.13 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
2023.07.01 09:09
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
2022.09.16 09:48
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
2022.02.21 23:58
Фото
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
2022.02.20 21:38
2
Форвард «Орхуса» Андерсон отказал двум клубам РПЛ
2021.09.03 13:18
2
Ходжаниязов хочет вернуться в «Зенит»
2017.08.02 09:18
16
Ходжаниязов готов вернуться в «Зенит»
2017.06.20 11:40
5
Ходжаниязов: «В Дании любая команда может обыграть любую. В России такого нет»
2016.12.29 23:14
8
Ходжаниязов: «После поражения 0:7 от «Брондбю» заставили спать на палубе парусника и прыгать в пять утра в ледяную воду»
2016.12.29 21:36
3
Кубок Атлантики. «Локомотив» уступил «Орхусу»
2016.02.08 00:18
«Локомотив» - «Орхус». Смотреть онлайн
2016.02.07 20:39
Ходжаниязов продолжит карьеру в Дании
2015.08.31 20:16
6
Главные новости
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
2
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
3
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
11
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+