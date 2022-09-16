- 16 сентября 2022
- 09:48 Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
- 21 февраля 2022
- 23:58 Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
- 20 февраля 2022
- 21:38 Фото Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом» 2
- 3 сентября 2021
- 13:18 Форвард «Орхуса» Андерсон отказал двум клубам РПЛ 2
- 2 августа 2017
- 09:18 Ходжаниязов хочет вернуться в «Зенит» 16
- 20 июня 2017
- 11:40 Ходжаниязов готов вернуться в «Зенит» 5
- 29 декабря 2016
- 23:14 Ходжаниязов: «В Дании любая команда может обыграть любую. В России такого нет» 8
- 21:36 Ходжаниязов: «После поражения 0:7 от «Брондбю» заставили спать на палубе парусника и прыгать в пять утра в ледяную воду» 3
- 8 февраля 2016
- 00:18 Кубок Атлантики. «Локомотив» уступил «Орхусу»
- 7 февраля 2016
- 20:39 «Локомотив» - «Орхус». Смотреть онлайн
- 31 августа 2015
- 20:16 Ходжаниязов продолжит карьеру в Дании 6