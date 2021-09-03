Форвард «Орхуса» Андерсон отказал двум клубам РПЛ

Нападающий «Орхуса» Микаэл Андерсон мог продолжить карьеру в России.

О несостоявшемся переходе 23-летнего исландца в клуб РПЛ рассказал его агент Валид Фаур.

«К Микаэлю был большой интерес от многих клубов, в том числе из России. Два клуба из РПЛ хотели его приобрести: клуб из Москвы активно интересовался сделкой.

Но Микаэль не захотел ехать в Россию, он мечтает играть в топ-чемпионате», – сообщил агент.