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    Форвард «Орхуса» Андерсон отказал двум клубам РПЛ

    Нападающий «Орхуса» Микаэл Андерсон мог продолжить карьеру в России.

    О несостоявшемся переходе 23-летнего исландца в клуб РПЛ рассказал его агент Валид Фаур.

    «К Микаэлю был большой интерес от многих клубов, в том числе из России. Два клуба из РПЛ хотели его приобрести: клуб из Москвы активно интересовался сделкой.

    Но Микаэль не захотел ехать в Россию, он мечтает играть в топ-чемпионате», – сообщил агент.

    • 31 августа Андерсон перешел в «Орхус» из «Мидтьюлланда» за 2 миллиона евро.
    • В активе форварда 1 гол в 9 матчах за сборную Исландии.

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    Источник: Sport24

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