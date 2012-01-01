Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|20 тур
|3 марта, пятница
|21:00
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:00
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|18 тур
|17 февраля, пятница
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Орхус
|0:2
|Копенгаген
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Виборг
|1:1
|Орхус
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|0:1
|Орхус
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:2
|Брондбю
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|1:1
|Орхус
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|15:00
|Орхус
|0:1
|Мидтьюлланд
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|10 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Орхус
|3:1
|Ольборг
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Орхус
|8 тур
|5 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|2:3
|Нордшелланд
|7 тур
|26 августа, пятница
|20:00
|Хорсенс
|2:1
|Орхус
|6 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Орхус
|5 тур
|15 августа, понедельник
|20:00
|Орхус
|1:0
|Люнгбю
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|15:00
|Орхус
|0:0
|Рандерс
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Орхус
|3:1
|Виборг
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Орхус