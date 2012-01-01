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    Орхус - результаты

    Город Орхус
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.agf.co.dk
    Стадион НРГИ Парк
    Тренер Глен Риддерсхолм
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    20 тур
    		3 марта, пятница 21:00 Орхус 2:0 Хорсенс
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Силькеборг
    18 тур
    		17 февраля, пятница 21:00 Ольборг 0:1 Орхус
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Орхус 0:2 Копенгаген
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Виборг 1:1 Орхус
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 0:1 Орхус
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 19:00 Орхус 2:2 Брондбю
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Нордшелланд 1:1 Орхус
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Орхус 0:1 Мидтьюлланд
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Орхус
    10 тур
    		17 сентября, суббота 18:00 Орхус 3:1 Ольборг
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:0 Орхус
    8 тур
    		5 сентября, понедельник 20:00 Орхус 2:3 Нордшелланд
    7 тур
    		26 августа, пятница 20:00 Хорсенс 2:1 Орхус
    6 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Мидтьюлланд 0:2 Орхус
    5 тур
    		15 августа, понедельник 20:00 Орхус 1:0 Люнгбю
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Орхус
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 15:00 Орхус 0:0 Рандерс
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 15:00 Орхус 3:1 Виборг
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Орхус
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