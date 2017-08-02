Ходжаниязов хочет вернуться в «Зенит»

Защитник Джамалдин Ходжаниязов расторг свой действующий контракт с датским клубом «Орхус». Футболист признался, что хотел бы вернуться в «Зенит».

Напомним, что Ходжаниязов является воспитанником футбольной Академии имени Юрия Коноплева из Тольятти. Выступал четыре года за тольятинскую «Академию». Зимой 2012 года перешел в санкт-петербургский «Зенит», подписав контракт на 3 года. В январе 2014 года перешел на правах аренды до конца сезона в пермский «Амкар». 31 августа 2015 года перешел в датский «Орхус».

– В «Орхусе» у меня были некоторые разногласия с главным тренером, хотя даже в такой ситуации я сыграл двадцать матчей за сезон.

– В составе «Орхуса» за два года вы провели 41 матч, в котором забили один гол. Как оцениваете этот период?

– Было очень много позитивных моментов. В датской суперлиге я приобрел хороший опыт, сыграл немало игр. Проблема в том, что через несколько месяцев после моего переезда в Данию в «Орхусе» полностью сменилось руководство. Люди, приглашавшие меня, покинули команду. Соответственно, поменялась и философия клуба.

– Вас пытались удержать?

– Переговоры проходили долго, но в итоге решили расстаться. На самом деле я давно просил отпустить меня, но договориться удалось только сейчас.

– На мой взгляд, лучшим вариантом для вас стало бы возвращение в «Зенит».

– С радостью! Вернуться в «Зенит» действительно было бы прекрасно. Но в футболе часто случается, что приходится уезжать из дома. Это как раз мой случай.

– То есть предложение «Зенита» приняли бы не раздумывая?

– Человек обязан думать, прежде чем принять то или иное решение, но, повторюсь, предложение «Зенита» действительно принял бы с радостью. Мне было бы очень приятно вернуться в «Зенит»