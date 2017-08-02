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Ходжаниязов хочет вернуться в «Зенит»

2 августа 2017, 09:18
16

Защитник Джамалдин Ходжаниязов расторг свой действующий контракт с датским клубом «Орхус». Футболист признался, что хотел бы вернуться в «Зенит».

Напомним, что Ходжаниязов является воспитанником футбольной Академии имени Юрия Коноплева из Тольятти. Выступал четыре года за тольятинскую «Академию». Зимой 2012 года перешел в санкт-петербургский «Зенит», подписав контракт на 3 года. В январе 2014 года перешел на правах аренды до конца сезона в пермский «Амкар». 31 августа 2015 года перешел в датский «Орхус».

– В «Орхусе» у меня были некоторые разногласия с главным тренером, хотя даже в такой ситуации я сыграл двадцать матчей за сезон.

– В составе «Орхуса» за два года вы провели 41 матч, в котором забили один гол. Как оцениваете этот период?

– Было очень много позитивных моментов. В датской суперлиге я приобрел хороший опыт, сыграл немало игр. Проблема в том, что через несколько месяцев после моего переезда в Данию в «Орхусе» полностью сменилось руководство. Люди, приглашавшие меня, покинули команду. Соответственно, поменялась и философия клуба.

– Вас пытались удержать?

– Переговоры проходили долго, но в итоге решили расстаться. На самом деле я давно просил отпустить меня, но договориться удалось только сейчас.

– На мой взгляд, лучшим вариантом для вас стало бы возвращение в «Зенит».

– С радостью! Вернуться в «Зенит» действительно было бы прекрасно. Но в футболе часто случается, что приходится уезжать из дома. Это как раз мой случай.

– То есть предложение «Зенита» приняли бы не раздумывая?

– Человек обязан думать, прежде чем принять то или иное решение, но, повторюсь, предложение «Зенита» действительно принял бы с радостью. Мне было бы очень приятно вернуться в «Зенит»

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига Трансферы Орхус Зенит Ходжаниязов Джамалдин
Комментарии (16)
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Alex ostrov
1501655822
Было бы отлично, а то Смольников не так убедительно смотрится на фланге!
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Dimon013
1501656036
Отличный защитник! Пора в сборную)
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insider_retro
1501657919
В этом сезоне с учётом дорогостоящих приобретений парню ничего не светит.... СОВСЕМ, будь он хоть 7 пядей во лбу.... Зенит-2 или аренда.... Если это цель ближайших лет, то - вперёд.....
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1bear
1501658543
...такой "свободный агент" сгодился бы для ротации...
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Tajik-za Zenit
1501658569
В Зенит обратно тока на лавку и то на долго
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Bivaliy67
1501659619
Думаю, он отдаёт себе отчет, что если возьмут, то только в запас. Значит его это не смущает... Как говорится, "вэлком".
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Ванечка
1501661159
Сергей Александрович! Константин Сергеевич! Верните Ходжу домой, в "Зенит"!) Он был неплох, играя за основу, а теперь, набравшись опыта в Дании, стал наверняка еще лучше. К тому же у Жиркова этот сезон - последний по контракту, и было бы здорово в качестве замены Юрию пригласить Джамалдина.
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zlobny_zenitos
1501661348
Сложно все у нас с камбэками....сложно...Но парень на мой взгляд не плох.
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ivanthebest
1501668599
Ни характера, ни стержня, нифига... Чуть трудности появились сразу дал заднюю... Побежал обратно напрашиваться в команду на куда большую зп и комфортные условия... Вот они, бесхарактерные и беспринципные дети лимита...
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СОКОЛ САРАТОВ
1501672235
хочет но не может
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