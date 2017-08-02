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    Ходжаниязов хочет вернуться в «Зенит»

    Защитник Джамалдин Ходжаниязов расторг свой действующий контракт с датским клубом «Орхус». Футболист признался, что хотел бы вернуться в «Зенит».

    Напомним, что Ходжаниязов является воспитанником футбольной Академии имени Юрия Коноплева из Тольятти. Выступал четыре года за тольятинскую «Академию». Зимой 2012 года перешел в санкт-петербургский «Зенит», подписав контракт на 3 года. В январе 2014 года перешел на правах аренды до конца сезона в пермский «Амкар». 31 августа 2015 года перешел в датский «Орхус».

    – В «Орхусе» у меня были некоторые разногласия с главным тренером, хотя даже в такой ситуации я сыграл двадцать матчей за сезон.

    – В составе «Орхуса» за два года вы провели 41 матч, в котором забили один гол. Как оцениваете этот период?

    – Было очень много позитивных моментов. В датской суперлиге я приобрел хороший опыт, сыграл немало игр. Проблема в том, что через несколько месяцев после моего переезда в Данию в «Орхусе» полностью сменилось руководство. Люди, приглашавшие меня, покинули команду. Соответственно, поменялась и философия клуба.

    – Вас пытались удержать?

    – Переговоры проходили долго, но в итоге решили расстаться. На самом деле я давно просил отпустить меня, но договориться удалось только сейчас.

    – На мой взгляд, лучшим вариантом для вас стало бы возвращение в «Зенит».

    – С радостью! Вернуться в «Зенит» действительно было бы прекрасно. Но в футболе часто случается, что приходится уезжать из дома. Это как раз мой случай.

    – То есть предложение «Зенита» приняли бы не раздумывая?

    – Человек обязан думать, прежде чем принять то или иное решение, но, повторюсь, предложение «Зенита» действительно принял бы с радостью. Мне было бы очень приятно вернуться в «Зенит»

    Источник: Бобсоккер

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    02.08.2017 09:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 августа 2017, 14:10

      хочет но не может

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 августа 2017, 13:09

      Ни характера, ни стержня, нифига... Чуть трудности появились сразу дал заднюю... Побежал обратно напрашиваться в команду на куда большую зп и комфортные условия... Вот они, бесхарактерные и беспринципные дети лимита...

      1
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 2 августа 2017, 11:47

      даже жирков не проходит в основу.так что максимум место в резерве светит при таком раскладе

      0
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      Рейтинг: +17734

      paracetamol > vaenruk 2 августа 2017, 12:31

      Защитник нужен, в дефиците, но центральный.

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 2 августа 2017, 11:38

      Молодой, перспективный и хороший игрок, пригодится с учётом того что Жирков в следующем году без контракта. Но Кришито ему ещё долго вытеснять придётся...

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 2 августа 2017, 11:09

      Сложно все у нас с камбэками....сложно...Но парень на мой взгляд не плох.

      2
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      Рейтинг: +17734

      paracetamol > zlobny_zenitos 2 августа 2017, 12:31

      Карточек много получает. Невыдержанный.

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 2 августа 2017, 11:05

      Сергей Александрович! Константин Сергеевич! Верните Ходжу домой, в "Зенит"!) Он был неплох, играя за основу, а теперь, набравшись опыта в Дании, стал наверняка еще лучше. К тому же у Жиркова этот сезон - последний по контракту, и было бы здорово в качестве замены Юрию пригласить Джамалдина.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 августа 2017, 10:40

      Думаю, он отдаёт себе отчет, что если возьмут, то только в запас. Значит его это не смущает... Как говорится, "вэлком".

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 августа 2017, 10:22

      В Зенит обратно тока на лавку и то на долго

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      Рейтинг: +6979

      1bear 2 августа 2017, 10:22

      ...такой "свободный агент" сгодился бы для ротации...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 10:11

      В этом сезоне с учётом дорогостоящих приобретений парню ничего не светит.... СОВСЕМ, будь он хоть 7 пядей во лбу.... Зенит-2 или аренда.... Если это цель ближайших лет, то - вперёд.....

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