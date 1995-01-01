- 1 марта
- 11:07 Фото «Бабушка считает меня тупым»: фанат «Ньюкасла» заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги над «МЮ». Его команда проиграла 0:2 2
- 27 февраля
- 12:38 Видео Тен Хаг станцевал с игроками после победы в Кубке лиги
- 12:38 Второй гол «МЮ» в ворота «Ньюкасла» в финале Кубка лиги переписали на Рэшфорда 1
- 26 февраля
- 22:54 Каземиро выиграл 9 последних финалов из 9 2
- 22:39 Вратарь «Ньюкасла» выиграл Кубок лиги, несмотря на поражение команды в финале 2
- 22:32 Де Хеа установил рекорд «МЮ» по сухим матчам. Он обошел Шмейхеля
- 21:30 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» в финале победил «Ньюкасл» и выиграл турнир 7
- 18:54 Кариус – в основе «Ньюкасла» на финал Кубка лиги. Вратарь не играл два года
- 18:41 «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»: стартовые составы на финал Кубка лиги
- 17:49 Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл», финал Кубка лиги, 25 февраля 2023
- 25 февраля
- 11:29 Фото Собака разорвала билеты фаната «Ньюкасла» на финал Кубка лиги. Клуб отреагировал 1
- 24 февраля
- 16:56 Рэшфорд рискует пропустить финал Кубка английской лиги
- 16:21 Фото «Ньюкасл» объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром сезона
- 23 февраля
- 23:15 Стали известны призовые «Ньюкасла» в случае победы в Кубке лиги
- 18 февраля
- 22:30 АПЛ. «Ливерпуль» переиграл на выезде «Ньюкасл» (2:0) и поднялся на 8-е место