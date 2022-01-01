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€ 605 млн
Ньюкасл - новости команды
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Сайт:
http://www.nufc.co.uk/
Тренер:
Маттиас Яйсле
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Таблица
«Лидс» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 20:50
«Лидс» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
13 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Трансляция
«Ньюкасл» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Ньюкасл» – «Борнмут»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
Фото
«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото
«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
Трансляция
«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
28 августа
Фото
«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
Трансляция
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
Трансляция
«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
22 августа
Фото
Клуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
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«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
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«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
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«Ньюкасл» спустя пять лет поменяет главного тренера
30 июля
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«Ньюкасл» подписал полузащитника «Монако» за 35,5 миллиона
24 июля
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