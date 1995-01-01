Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ньюкасл - таблица

    Город Ньюкасл-апон-Тайн
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт https://www.nufc.co.uk/
    Стадион Сент-Джеймс Парк
    Тренер Эдди Хау
    • Читайте нас: 
    11