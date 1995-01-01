Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|26 тур
|4 марта, суббота
|15:30
|Манчестер Сити
|Ньюкасл
|27 тур
|12 марта, воскресенье
|19:30
|Ньюкасл
|Вулверхэмптон
|28 тур
|17 марта, пятница
|23:00
|Ноттингем Форест
|Ньюкасл
|29 тур
|2 апреля, воскресенье
|18:30
|Ньюкасл
|Манчестер Юнайтед
|31 тур
|15 апреля, суббота
|14:30
|Астон Вилла
|Ньюкасл
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|16:00
|Ньюкасл
|Саутгемптон