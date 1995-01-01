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    Ньюкасл - расписание

    Город Ньюкасл-апон-Тайн
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт https://www.nufc.co.uk/
    Стадион Сент-Джеймс Парк
    Тренер Эдди Хау
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		4 марта, суббота 15:30 Манчестер Сити Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    27 тур
    		12 марта, воскресенье 19:30 Ньюкасл Вулверхэмптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		17 марта, пятница 23:00 Ноттингем Форест Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		2 апреля, воскресенье 18:30 Ньюкасл Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    7 тур
    		5 апреля, среда 22:00 Вест Хэм Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		8 апреля, суббота 17:00 Брентфорд Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    31 тур
    		15 апреля, суббота 14:30 Астон Вилла Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    32 тур
    		23 апреля, воскресенье 16:00 Ньюкасл Тоттенхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    33 тур
    		27 апреля, четверг 21:45 Эвертон Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    34 тур
    		30 апреля, воскресенье 16:00 Ньюкасл Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    35 тур
    		6 мая, суббота 17:00 Ньюкасл Арсенал
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    36 тур
    		13 мая, суббота 17:00 Лидс Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    37 тур
    		20 мая, суббота 17:00 Ньюкасл Лестер
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 18:30 Челси Ньюкасл
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