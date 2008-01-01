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    Ньюкасл - результаты

    Город Ньюкасл-апон-Тайн
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт https://www.nufc.co.uk/
    Стадион Сент-Джеймс Парк
    Тренер Эдди Хау
    Турниры:
    Англия. Кубок лиги (2022/2023)
    Финал
    		26 февраля, воскресенье 19:30 Манчестер Юнайтед 2:0 Ньюкасл
    1/4 финала
    		10 января, вторник 23:00 Ньюкасл 2:0 Лестер
    1/8 финала
    		20 декабря, вторник 22:45 Ньюкасл 1:0 Борнмут
    1/16 финала
    		9 ноября, среда 22:45 Ньюкасл 1:0
    (3:2)п         		Кристал Пэлас
    2 раунд
    		24 августа, среда 21:45 Транмер 1:2 Ньюкасл
    Англия. Кубок лиги (2022/2023), ответный матч
    1/2 финала
    ответный матч    		 31 января, вторник 23:00 Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
    Англия. Кубок лиги (2022/2023), первый матч
    1/2 финала
    первый матч    		 24 января, вторник 23:00 Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
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