Турниры:
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
Англия. Кубок лиги (2022/2023), ответный матч
Англия. Кубок лиги (2022/2023), первый матч
|Финал
|26 февраля, воскресенье
|19:30
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ньюкасл
|1/4 финала
|10 января, вторник
|23:00
|Ньюкасл
|2:0
|Лестер
|1/8 финала
|20 декабря, вторник
|22:45
|Ньюкасл
|1:0
|Борнмут
|1/16 финала
|9 ноября, среда
|22:45
|Ньюкасл
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас
|2 раунд
|24 августа, среда
|21:45
|Транмер
|1:2
|Ньюкасл
|1/2 финала
ответный матч
|31 января, вторник
|23:00
|Ньюкасл
|2:1
|Саутгемптон
|1/2 финала
первый матч
|24 января, вторник
|23:00
|Саутгемптон
|0:1
|Ньюкасл