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Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Сайт:
http://www.nufc.co.uk/
Тренер:
Маттиас Яйсле
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14.09 | 22:00
Лидс
4 : 1
Ньюкасл
05.09 | 14:30
Ньюкасл
2 : 2
Борнмут
29.08 | 19:30
Тоттенхэм
0 : 2
Ньюкасл
23.08 | 18:30
Ньюкасл
2 : 2
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