Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Могрен - турнирная таблица

Будва
Черногория. Первая Лига
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Бавария
2
Наполи
3
Манчестер Сити
4
Вильярреал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
6
5
13
6
3
2
1
10
6
4
11
6
3
1
2
9
6
3
10
6
0
0
6
2
14
-12
0
Группа B
1
Интер
2
ЦСКА
3
Трабзонспор
4
Лилль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
2
2
9
8
1
8
6
1
4
1
3
5
-2
7
6
1
3
2
6
6
0
6
Группа C
1
Бенфика
2
Базель
3
Манчестер Юнайтед
4
Оцелул
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
4
4
12
6
3
2
1
11
10
1
11
6
2
3
1
11
8
3
9
6
0
0
6
3
11
-8
0
Группа D
1
Реал
2
Аякс
3
Лион
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
2
17
18
6
2
2
2
6
6
0
8
6
2
2
2
9
7
2
8
6
0
0
6
3
22
-19
0
Группа E
1
Челси
2
Байер
3
Валенсия
4
Генк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
13
4
9
11
6
3
1
2
8
8
0
10
6
2
2
2
12
7
5
8
6
0
3
3
2
16
-14
3
Группа F
1
Арсенал
2
Марсель
3
Олимпиакос
4
Боруссия Д
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
7
6
1
11
6
3
1
2
7
4
3
10
6
3
0
3
8
6
2
9
6
1
1
4
6
12
-6
4
Группа G
1
АПОЭЛ
2
Зенит
3
Порту
4
Шахтер
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
3
1
6
6
0
9
6
2
3
1
7
5
2
9
6
2
2
2
7
7
0
8
6
1
2
3
6
8
-2
5
Группа H
1
Барселона
2
Милан
3
Виктория
4
БАТЭ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
20
4
16
16
6
2
3
1
11
8
3
9
6
1
2
3
4
11
-7
5
6
0
2
4
2
14
-12
2
Команда
1
Бавария
2
Манчестер Сити
3
Наполи
4
Вильярреал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 1
1
Интер
2
Трабзонспор
3
ЦСКА
4
Лилль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
5
5
0
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 2
1
Базель
2
Бенфика
3
Манчестер Юнайтед
4
Оцелул
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
2
0
7
5
2
5
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 3
1
Реал
2
Аякс
3
Лион
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
2
11
9
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 4
1
Байер
2
Челси
3
Валенсия
4
Генк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
3
0
0
10
0
10
9
3
2
1
0
11
2
9
7
3
0
3
0
2
2
0
3
Группа 5
1
Арсенал
2
Олимпиакос
3
Боруссия Д
4
Марсель
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
3
2
1
3
Группа 6
1
Зенит
2
АПОЭЛ
3
Порту
4
Шахтер
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
0
2
1
3
5
-2
2
Группа 7
1
Барселона
2
Милан
3
Виктория
4
БАТЭ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
2
6
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
0
2
1
3
7
-4
2
3
0
1
2
1
7
-6
1
Команда
1
Бавария
2
Наполи
3
Манчестер Сити
4
Вильярреал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 1
1
Интер
2
ЦСКА
3
Лилль
4
Трабзонспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
1
3
-2
4
Группа 2
1
Бенфика
2
Базель
3
Манчестер Юнайтед
4
Оцелул
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
7
6
1
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 3
1
Реал
2
Аякс
3
Лион
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
7
5
2
4
3
0
0
3
2
12
-10
0
Группа 4
1
Челси
2
Байер
3
Валенсия
4
Генк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
0
3
0
14
-14
0
Группа 5
1
Марсель
2
Арсенал
3
Олимпиакос
4
Боруссия Д
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 6
1
АПОЭЛ
2
Порту
3
Шахтер
4
Зенит
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 7
1
Барселона
2
Виктория
3
Милан
4
БАТЭ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
2
10
9
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
3
0
5
5
0
3
3
0
1
2
1
7
-6
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
8
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+