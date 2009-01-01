Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
6
5
13
6
3
2
1
10
6
4
11
6
3
1
2
9
6
3
10
6
0
0
6
2
14
-12
0
Группа B
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
2
2
9
8
1
8
6
1
4
1
3
5
-2
7
6
1
3
2
6
6
0
6
Группа C
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
4
4
12
6
3
2
1
11
10
1
11
6
2
3
1
11
8
3
9
6
0
0
6
3
11
-8
0
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
2
17
18
6
2
2
2
6
6
0
8
6
2
2
2
9
7
2
8
6
0
0
6
3
22
-19
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
13
4
9
11
6
3
1
2
8
8
0
10
6
2
2
2
12
7
5
8
6
0
3
3
2
16
-14
3
Группа F
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
7
6
1
11
6
3
1
2
7
4
3
10
6
3
0
3
8
6
2
9
6
1
1
4
6
12
-6
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
3
1
6
6
0
9
6
2
3
1
7
5
2
9
6
2
2
2
7
7
0
8
6
1
2
3
6
8
-2
5
Команда
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
5
5
0
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 2
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
2
0
7
5
2
5
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
2
11
9
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
0
3
1
10
-9
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
3
0
0
10
0
10
9
3
2
1
0
11
2
9
7
3
0
3
0
2
2
0
3
Группа 5
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
3
2
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
0
2
1
3
5
-2
2
Команда
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
1
3
-2
4
Группа 2
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
7
6
1
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
7
5
2
4
3
0
0
3
2
12
-10
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
0
3
0
14
-14
0
Группа 5
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире