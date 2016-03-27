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27.03.2016 15:00Национальная команда провела свою последнюю домашнюю игру перед Евро-2016. Несмотря на итоговый счет, встречу не назовешь проходной и незначительной. «Бомбардир» объясняет, зачем Леониду Слуцкому нужен был матч с Литвой.2
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26.03.2016 22:33Фанаты «Марселя» собрались бойкотировать игру с «Бордо». Бакку ограбили, пока он забивал за Колумбию. Де Хеа может остаться в «МЮ» в случае прихода Моуринью. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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26.03.2016 19:51Смолов реализовал выход один на один, Головин провел второй гол за сборную в 19 лет, Глушаков забил плечом, Игнашевича чествовали за рекорд, а за Россию впервые сыграл иностранец. «Бомбардир» отследил ключевые события товарищеского матча против Литвы.10
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23.03.2016 21:29Матч Бельгия – Португалия перенесен в Лейрию. Зинченко выслан из сборной Украины. Дайджест событий дняСлуцкий определился с составами сборной России на товарищеские матчи. Гвардиола решил покинуть «Баварию» из-за конфликтов с руководством. Красножан может снова возглавить «Кубань». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.