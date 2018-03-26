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13.11.2016 20:46Сегодня продолжается 4-й отборочный тур на чемпионат мира-2018. В одном из наиболее интересных поединков чемпионы Европы – сборная Португалии – сыграют с командой Латвии. «Бомбардир» приглашает читателей проследить за главными моментами этой встречи.4
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06.09.2016 23:00Первый тур европейской квалификации к ЧМ-2018 закончился девятью матчами. Болгария и Люксембург наколотили семь голов на двоих, Ивелин Попов забил классный гол со штрафного, португальцы проиграли в Швейцарии, шведы и голландцы разошлись миром, Босния отгрузила пять мячей Эстонии.6