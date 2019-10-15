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11.06.2016 21:25Уэльс и Швейцария выиграли матчи на Евро. Французские стадионы будут охранять системы ПВО. Дайджест событий дняВ Марселе отменили концерт ради сборной России. Коман установил рекорд Франции. Пьянич переходит в «Ювентус». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
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11.06.2016 00:05Самый дорогой игрок сборной Швейцарии едва не умер при рождении, капитан Уэльса работал официантом, а румынский защитник стал легендой Лиги чемпионов. «Бомбардир» выбирает по одному игроку с каждой сборной групп А и В и рассказывает истории, о которых вы могли не знать.1
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14.10.2015 00:07Сиссе шантажирует Вальбуэна интимными фотографиями. У «Зенита» возникли проблемы с защитниками. Роналду в очередной раз получил «Золотую бутсу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.3
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