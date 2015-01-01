Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
30
6
2
102
19
83
96
38
19
8
11
67
43
24
65
38
17
14
7
57
50
7
65
38
18
9
11
58
41
17
63
38
15
15
8
39
27
12
60
38
17
7
14
42
37
5
58
38
16
6
16
39
52
-13
54
38
13
13
12
52
54
-2
52
38
13
11
14
40
38
2
50
38
14
8
16
36
42
-6
50
38
12
14
12
50
57
-7
50
38
14
7
17
49
47
2
49
38
10
18
10
48
42
6
48
38
12
12
14
33
44
-11
48
38
11
13
14
47
58
-11
46
38
11
11
16
47
56
-9
44
38
9
13
16
45
55
-10
40
38
10
9
19
44
57
-13
39
38
8
13
17
37
58
-21
37
38
3
9
26
28
83
-55
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
15
3
1
59
12
47
48
19
12
4
3
42
16
26
40
19
12
2
5
32
16
16
38
19
10
6
3
30
19
11
36
19
11
2
6
23
14
9
35
19
10
4
5
25
15
10
34
19
9
6
4
21
11
10
33
19
8
7
4
27
20
7
31
19
9
3
7
19
23
-4
30
19
8
5
6
20
20
0
29
19
7
7
5
26
21
5
28
19
9
0
10
26
23
3
27
19
6
8
5
20
15
5
26
19
7
5
7
28
23
5
26
19
6
7
6
29
21
8
25
19
6
7
6
31
28
3
25
19
6
7
6
25
25
0
25
19
5
7
7
23
32
-9
22
19
3
11
5
27
24
3
20
19
1
7
11
13
36
-23
10
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
15
3
1
43
7
36
48
19
7
8
4
27
31
-4
29
19
7
7
5
21
18
3
28
19
6
9
4
18
16
2
27
19
7
6
6
27
29
-2
27
19
6
7
6
26
25
1
25
19
7
4
8
25
27
-2
25
19
7
3
9
20
23
-3
24
19
7
3
9
17
22
-5
24
19
7
3
9
20
29
-9
24
19
5
7
7
23
24
-1
22
19
4
7
8
13
24
-11
19
19
5
4
10
16
28
-12
19
19
4
7
8
23
37
-14
19
19
4
6
9
21
37
-16
18
19
3
6
10
14
26
-12
15
19
3
6
10
13
28
-15
15
19
3
6
10
16
34
-18
15
19
3
4
12
16
34
-18
13
19
2
2
15
15
47
-32
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире