- 13 января 2018
- 13:43 Фото «Лестер» купил полузащитника из Лиги 2 1
- 8 мая 2016
- 12:58 Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов 5
- 30 апреля 2016
- 23:55 Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
- 24 апреля 2016
- 19:51 Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
- 16 апреля 2016
- 22:54 Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
- 2 апреля 2016
- 22:52 Лига 1. «Ренн» поднялся в зону ЛЧ и другие результаты
- 20 марта 2016
- 20:50 Лига 1. Бен Арфа помог «Ницце» разгромить «Газелек»
- 12 марта 2016
- 23:50 Лига 1. «Монпелье» уступил «Ницце» и другие результаты
- 9 марта 2016
- 22:53 Лига 1. «Бастия» и «Нант» сыграли вничью, «Газелек» и «Марсель» разошлись миром
- 5 марта 2016
- 23:53 Лига 1. «Анжер» и «Сент-Этьен» разошлись миром и другие результаты
- 2 марта 2016
- 23:02 Кубок Франции. «Лорьян» вышел в полуфинал турнира
- 20 февраля 2016
- 23:55 Лига 1. «Монако» обыграл «Труа» и другие результаты
- 13 февраля 2016
- 23:54 Лига 1. «Нант» обыграл «Лорьян» и другие результаты
- 6 февраля 2016
- 23:52 Лига 1. «Нант» и «Тулуза сыграли вничью» и другие результаты
- 3 февраля 2016
- 23:19 Лига 1. «Лилль», «Нант», «Лион» побеждают
- 30 января 2016
- 23:42 Лига 1. «Монпелье» разгромил «Газелек», «Бастия» обыграла «Лион» и другие результаты 1
- 23 января 2016
- 01:15 Видео «Ренн» – «Газелек». Гол Гросицки
- 00:25 Лига 1. «Ренн» вырвал победу у «Газелека»
- 22 января 2016
- 21:24 «Ренн» - «Газелек». Смотреть онлайн
- 19 января 2016
- 21:54 Кубок Франции. «Газелек» разгромил «Генгам», «Бур-ан-Бресс» выбил «Ренн»
- 20 декабря 2015
- 20:52 Лига 1. «Лион» снова проиграл 2