Видеотрансляция матча «Газелек» – «Монако» – на «Бомбардире»

Загадочный для российских любителей футбола «Газелек» из Аяччо в матче пятого тура Лиги 1 попытается забить свой первый в элитном французском дивизионе. Однако задача у хозяев не из простых. Об оборону «Монако» сломали зубы многие европейские гранды. Монегаски неудачно начали сезон вылетев из Лиги чемпионов и потерпев разгромное домашнее поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче последнего тура чемпионата. Где как не в Аяччо подопечным Леандру Жардима начать восхождение по ступенькам турнирной таблицы ?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу «Газелек» – «Монако». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.