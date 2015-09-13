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Лига 1. «Монако» сумел переиграть «Газелек»
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Лига 1. «Монако» сумел переиграть «Газелек»
Лига 1. «Монако» сумел переиграть «Газелек»
В матче 5-го тура Лиги 1
«Монако»
обыграло
«Газелек»
благодаря голу
Фабиньо
с пенальти в первом тайме.
Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур
Газелек – Монако – 0:1 (0:1)
Голы:
0:1 — Фабиньо, 17 (с пенальти).
Источник:
Бомбардир.ру
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13.09.2015 17:10
Франция. Лига 1
Франция
Монако
Газелек
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