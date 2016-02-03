Лига 1. «Лилль», «Нант», «Лион» побеждают

Завершились несколько матчей 24-го тура чемпионата Франции. «Генгам« разгромил «Труа«, «Лилль« был сильнее «Кана«, «Лион« переиграл «Бордо«, «Нант« победил «Газелек«, «Ницца« выиграла у «Тулузы«, «Анжер« уступил «Ренну«.
Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур
Голы: 1:0 – Эрдинч, 5; 2:0 – Санкаре, 46; 3:0 – Жиресс, 56; 4:0 – Бляс, 90
Гол: 1:0 – Сумаоро, 59
Голы: 1:0 – Лаказетт, 41; 2:0 – Лаказетт, 87; 3:0 – Калулу, 90
Голы: 1:0 – Сала, 14; 2:0 – Бедойя, 23; 2:1 – Майи, 26; 3:1 – Адриан, 58
Гол: 1:0 – Бен Арфа, 82
Голы: 0:1 – Бука, 15; 1:1 – Траоре, 43; 2:1 – Шарбонье, 50