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    Лига 1. «Лилль», «Нант», «Лион» побеждают

    Завершились несколько матчей 24-го тура чемпионата Франции. «Генгам« разгромил «Труа«, «Лилль« был сильнее «Кана«, «Лион« переиграл «Бордо«, «Нант« победил «Газелек«, «Ницца« выиграла у «Тулузы«, «Анжер« уступил «Ренну«.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

    Генгам – Труа – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эрдинч, 5; 2:0 – Санкаре, 46; 3:0 – Жиресс, 56; 4:0 – Бляс, 90

    Лилль – Кан – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сумаоро, 59

    Лион – Бордо – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лаказетт, 41; 2:0 – Лаказетт, 87; 3:0 – Калулу, 90

    Нант – Газелек – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Сала, 14; 2:0 – Бедойя, 23; 2:1 – Майи, 26; 3:1 – Адриан, 58

    Ницца – Тулуза – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бен Арфа, 82

    Реймс – Анжер – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бука, 15; 1:1 – Траоре, 43; 2:1 – Шарбонье, 50

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2016 23:19
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