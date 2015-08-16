Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Лига 1. «Газелек» не создал проблем «ПСЖ»

    Главный фаворит французского чемпионата в воскресном матче не заметил сопротивления со стороны новичка дивизиона «Газелека». Хозяева обеспечили себе победу за счет голов Блеза Матюиди и Тиаго Силвы. На данный момент парижане идут без осечек в соревновании. Да, дистанция впереди очень большая, но по составу и уровню мастерства с «ПСЖ» соперничать в лиге некому.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

    ПСЖ (Париж) – Газелек (Аяччо) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Матюиди, 11; 2:0 – Силва, 21.

    ПСЖ: Трапп, Луис, Силва, Орье, Максвелл, Верратти, Мотта (Стамбули, 76), Матюиди (Лавесси, 70), Моура, Огустен (Пасторе, 69), Кавани.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    RusUltras
    1439759580
    сраный плеер
    Ответить
    ologreds
    1694997382
    numo439245
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+