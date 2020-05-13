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17.12.2016 23:00Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в 5 раз меньше Слуцкого. «РБ Лейпциг» снова возглавил таблицу Бундеслиги. Дайджест событий дняСтала известна зарплата Виктора Гончаренко в ЦСКА. Икер Касильяс хочет сыграть на чемпионате мира в России. «Челси» продолжает крушить соперников по АПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.5
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17.11.2016 12:30Поднимаем престиж чемпионата России, возвращая в лигу качественных иностранцев. «Бомбардир» решает проблемы ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд с помощью игроков, у которых заканчиваются контракты.9
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21.10.2016 10:00«Когда город бомбили, мы просто играли в футбол и не всегда прятались». История боснийца Ведада ИбишевичаВедад Ибишевич сейчас – один из самых результативных бомбардиров чемпионата Германии. Он пережил войну в Югославии, голод, смерть близких, эмиграцию, но вопреки всему осуществил свою мечту. «Бомбардир» рассказывает о том, как босниец преодолел все препятствия и добился своей цели.
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07.03.2016 12:30Деньги, слава, возможность заниматься любимым делом - все это может завершиться в любой момент, а порой и раньше времени. «Бомбардир» собрал несколько историй о футболистах, карьера которых рухнула в один миг. Почти по собственному желанию.6
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07.03.2016 09:50Берлинская «Герта», вполне вероятно, составит компанию «Лестеру» в следующем сезоне Лиги чемпионов. Факт сам по себе поразительный, ведь обе команды прошлой весной посчитали за радость остаться в элите. Если про «Лестер» говорят везде, то достижение берлинского клуба остается в тени. «Бомбардир» устраняет этот недостаток.