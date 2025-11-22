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Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Герта
Новости
€ 21 млн
Герта - новости команды
Берлин
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Олимпиаштадион
Сайт:
http://www.herthabsc.de/
Тренер:
Штефан Ляйтль
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Фото
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Фото
Рейтинг самых посещаемых клубов Европы
2025.05.30 10:32
Фото
«Байер» объявил о трансфере за 12 миллионов
2025.05.01 14:11
Президент «Герты» умер в возрасте 43 лет
2024.01.16 17:55
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
2023.12.07 17:33
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
2023.10.12 09:58
Фото
«Севилья» заплатила 10 миллионов за бельгийского вингера
2023.08.24 22:40
Экс-игрок «Барселоны» анонсировал завершение карьеры
2023.08.12 12:32
Фото
Турецкий клуб бесплатно подписал экс-форварда «Милана» Пентека
2023.07.20 08:44
Вратарь «Герты» подрался на сборах и был допрошен полицией
2023.07.18 22:18
«Унион» впервые вышел в Лигу чемпионов – в год вылета «Герты» из Бундеслиги
2023.05.27 19:02
3
Агент: «Эджуке готов вернуться в ЦСКА»
2023.05.24 13:09
4
Видео
Фанаты битком заполнили стадион финала ЧМ-2006, чтобы проводить «Герту» из Бундеслиги: смотрим видео оттуда
2023.05.20 23:03
2
Бундеслига. «Бавария» победила «Герту» и обогнала «Боруссию» на 1 очко
2023.04.30 18:50
«Герта» уволила Шварца
2023.04.16 16:58
1
Экс-тренер «Локомотива» может сменить Шварца в «Герте»
2023.04.15 19:20
«Герта» Шварца опустилась на последнее место в Бундеслиге
2023.04.14 23:40
Фото
Пышногрудая жена Боатенга выложила серию фото в купальнике
2023.03.29 21:05
1
Азмун забил за «Байер» во втором матче подряд
2023.03.05 19:25
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Герту» Шварца (4:1). Лидерство в таблице делят 3 команды
2023.02.19 21:29
Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты
2023.02.04 19:27
Бундеслига. «Унион» победил «Герту» Шварца (2:0) и вышел в лидеры
2023.01.28 20:54
5
Бундеслига. «Герта» Шварца пропустила пять безответных мячей от «Вольфсбурга» на своем поле
2023.01.25 00:34
Фото
Только один игрок в сезоне Бундеслиги сделал больше обводок, чем принадлежащий ЦСКА Эджуке
2023.01.08 01:41
4
Бундеслига. «Бавария» победила «Герту» Шварца (3:2), «Боруссия» Д разгромила «Бохум»
2022.11.05 19:31
1
Где смотреть «Герта» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 5 ноября
2022.11.05 15:20
1
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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