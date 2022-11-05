- 19 февраля
- 21:29 Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Герту» Шварца (4:1). Лидерство в таблице делят 3 команды
- 4 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты
- 28 января
- 20:54 Бундеслига. «Унион» победил «Герту» Шварца (2:0) и вышел в лидеры 7
- 25 января
- 00:34 Бундеслига. «Герта» Шварца пропустила пять безответных мячей от «Вольфсбурга» на своем поле
- 8 января
- 01:41 Фото Только один игрок в сезоне Бундеслиги сделал больше обводок, чем принадлежащий ЦСКА Эджуке 4
- 5 ноября 2022
- 19:31 Бундеслига. «Бавария» победила «Герту» Шварца (3:2), «Боруссия» Д разгромила «Бохум» 1
- 15:20 Где смотреть «Герта» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 5 ноября
- 22 сентября 2022
- 19:45 У вингера «Герты» Бутьюса диагностирован рак яичек 1
- 11 сентября 2022
- 11:37 Гладышев: «Многие плакали во время прощальной речи Шварца в «Динамо» 3
- 10 сентября 2022
- 18:29 Бундеслига. «Бавария» третий раз подряд потеряла очки, «Лейпциг» в дебютном матче Розе разгромил «Боруссию» Д 1
- 7 сентября 2022
- 20:55 Эджуке – лучший дриблер сезона Бундеслиги 6
- 1 сентября 2022
- 20:20 Фото Пентек стал игроком «Салернитаны». Это четвертый итальянский клуб в его карьере
- 27 августа 2022
- 18:25 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Герту» Шварца, «Байер» разгромил «Майнц», «Лейпциг» Тедеско обыграл «Вольфсбург»
- 20 августа 2022
- 08:16 «Герта» Шварца ни разу не победила в четырех матчах нового сезона 4
- 13 августа 2022
- 18:44 Бундеслига. «Байер» Лунева, «РБ Лейпциг» Тедеско и «Герта» Шварца потеряли очки во втором туре
- 6 августа 2022
- 19:18 Бундеслига. «Герта» Шварца и Эджуке начала сезон с поражения в дерби 1
- 1 августа 2022
- 01:15 «Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
- 31 июля 2022
- 14:36 Берлин удерживает лидерство среди европейских столиц по количеству лет без чемпионства
- 24 июля 2022
- 11:27 «Боруссия» Д из-за онкологии у Аллера обратилась к кандидатуре Пентека