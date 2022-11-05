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    Бундеслига. «Бавария» победила «Герту» Шварца (3:2), «Боруссия» Д разгромила «Бохум»

    «Бавария» в 13-м туре чемпионата Германии победила в Берлине «Герту». Дубль оформил Эрик Чупо-Мотинг.

    Баварцы вернулись на первое место. «Герта» бывшего главного тренера «Динамо» Сандро Шварца идет 14-й.

    В другой встрече дортмундская «Боруссия» победила аутсайдера «Бохум».

    Германия. Бундеслига. 13-й тур

    Герта – Бавария – 2:3 (2:3)

    Голы: 0:1 – Мусиала, 12; 0:2 – Чупо-Мотинг, 37; 0:3 – Чупо-Мотинг, 38; 1:3 – Лукебакио, 40; 2:3 – Зельке, 45 (с пенальти).

    Боруссия Д – Бохум – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мукоко, 8; 2:0 – Рейна, 12 (с пенальти); 3:0 – Мукоко, 45+2.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +390

      orlovcar 55 минут назад

      смысл был туда идти? у нас боролся за золото, туда свалил за выживание биться.

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