Бундеслига. «Бавария» победила «Герту» Шварца (3:2), «Боруссия» Д разгромила «Бохум»

«Бавария» в 13-м туре чемпионата Германии победила в Берлине «Герту». Дубль оформил Эрик Чупо-Мотинг.
Баварцы вернулись на первое место. «Герта» бывшего главного тренера «Динамо» Сандро Шварца идет 14-й.
В другой встрече дортмундская «Боруссия» победила аутсайдера «Бохум».
Германия. Бундеслига. 13-й тур
Голы: 0:1 – Мусиала, 12; 0:2 – Чупо-Мотинг, 37; 0:3 – Чупо-Мотинг, 38; 1:3 – Лукебакио, 40; 2:3 – Зельке, 45 (с пенальти).
Боруссия Д – Бохум – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мукоко, 8; 2:0 – Рейна, 12 (с пенальти); 3:0 – Мукоко, 45+2.
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Источник: Бомбардир.ру