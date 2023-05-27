«Унион» впервые вышел в Лигу чемпионов – в год вылета «Герты» из Бундеслиги

Поздравляю. В первый раз- в первый клас.)))
Берлинский «Унион» впервые в истории оформил выход в Лигу чемпионов. По итогам последнего тура Бундеслиги берлинцы финишировали в таблице четвертыми.
Это был четвертый подряд сезон «Униона» в Бундеслиге.
Берлинский «Унион» впервые в истории оформил выход в Лигу чемпионов. По итогам последнего тура Бундеслиги берлинцы финишировали в таблице четвертыми.
Это был четвертый подряд сезон «Униона» в Бундеслиге.
Поздравляю. В первый раз- в первый клас.)))
Смотрите финал Чемпионшипа-то?) По-моему, Вы писали, что ждете эту зарубу.
Там уже дополнительное время почти.
Смотрю на ВК.Спасибо за наводку
Будет горячая серия пенальти.