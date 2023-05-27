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    • «Унион» впервые вышел в Лигу чемпионов – в год вылета «Герты» из Бундеслиги

    «Унион» впервые вышел в Лигу чемпионов – в год вылета «Герты» из Бундеслиги

    Берлинский «Унион» впервые в истории оформил выход в Лигу чемпионов. По итогам последнего тура Бундеслиги берлинцы финишировали в таблице четвертыми.

    Это был четвертый подряд сезон «Униона» в Бундеслиге.

    • При этом другой берлинский клуб «Герта» вылетел из Бундеслиги в этом сезоне.
    • «Унион» по ходу сезона лидировал в таблице.
    • Клубу 116 лет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +88

      vaisboston 2 часа назад

      Поздравляю. В первый раз- в первый клас.)))

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      Рейтинг: +9102

      vladik12 > vaisboston 2 часа назад

      Смотрите финал Чемпионшипа-то?) По-моему, Вы писали, что ждете эту зарубу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      vaisboston > vladik12 1 час назад

      Буду смотреть обязательно.

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      Ответить
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      Рейтинг: +9102

      vladik12 > vaisboston 1 час назад

      Там уже дополнительное время почти.

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      Рейтинг: +88

      vaisboston > vladik12 1 час назад

      Будем посмотреть вместе )

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      Рейтинг: +88

      vaisboston > vaisboston 54 минуты назад

      Смотрю на ВК.Спасибо за наводку

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      Рейтинг: +88

      vaisboston > vladik12 30 минут назад

      Ахренеть..Из за руки гол не засчитали

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      Рейтинг: +9102

      vladik12 > vaisboston 25 минут назад

      Будет горячая серия пенальти.

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      Рейтинг: +88

      vaisboston > vladik12 18 минут назад

      Я за Лутон, потому что они третьи в Чемпионшипе...А у них так устроено, что даже шестой может пройти в АПЛ...Это не справедливо.

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      Рейтинг: +88

      vaisboston > vladik12 7 минут назад

      Лутон !

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