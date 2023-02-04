Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты

В Бундеслиге вновь сменился лидер. После победы над «Майнцем» на первое место вышел «Унион».
В другой встрече «Боруссия» Д не встретила сопротивления от «Фрайбурга». «Герта» Сандро Шварца уступила «Айнтрахту».
Германия. Бундеслига. 19-й тур
Боруссия Д – Фрайбург – 5:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Шлоттербек, 26; 1:1 – Хелер, 45; 2:1 – Адейеми, 48; 3:1 – Аллер, 51; 4:1 – Брандт, 69; 5:1 – Рейна, 82.
Удаления: нет – Сильдийя, 17 (вторая ж.к.).
Голы: 1:0 – Коло Муани, 21 (с пенальти); 2:0 – Коло Муани, 28; 3:0 – Бута, 90+4.
Голы: 1:0 – Беренс, 32; 1:1 – Ингвартсен, 79 (с пенальти); 2:1 – Джордан, 84.
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Источник: «Бомбардир»