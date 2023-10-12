Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба

У берлинской «Герты» в последнее время такие себе дела. В прошлом сезоне клуб, который регулярно подпитывался большими деньгами, вылетел во вторую Бундеслигу. Осенью он откатился в середину таблицы второго по силе чемпионата в Германии.

Сейчас – новая неприятность: травму получил президент «Герты» Кай Бернштейн. Причина очень комичная: Бернштейн встретился в офисе клуба с главой юридического отдела Маркусом Беккером, и тот во время дружеского приветствия случайно сломал ему три позвонка. Скорая увезла Бернштейна прямо из офиса «Герты» – сейчас его здоровью ничего не угрожает, он идет на поправку.

В соцсетях Бернштейн выложил фотографию из больницы, но не назвал причину травмы (о ней рассказали только немецкие медиа): «Уважаемые болельщики «Герты»! Со мной произошел несчастный случай, но сейчас я чувствую себя хорошо, врачи заботятся обо мне. Благодарю всех за поддержку! Сейчас я жду, разрешат ли мне врачи присутствовать на стадионе в воскресенье».

15 октября у «Герты» запланирован выездной матч с «Нюрнбергом». Команда отправится туда в субботу, 14 октября.

Фото: соцсети Кая Бернштейна