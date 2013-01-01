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    Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба

    Сегодня, 09:57
    С ним все хорошо.

    У берлинской «Герты» в последнее время такие себе дела. В прошлом сезоне клуб, который регулярно подпитывался большими деньгами, вылетел во вторую Бундеслигу. Осенью он откатился в середину таблицы второго по силе чемпионата в Германии.

    Сейчас – новая неприятность: травму получил президент «Герты» Кай Бернштейн. Причина очень комичная: Бернштейн встретился в офисе клуба с главой юридического отдела Маркусом Беккером, и тот во время дружеского приветствия случайно сломал ему три позвонка. Скорая увезла Бернштейна прямо из офиса «Герты» – сейчас его здоровью ничего не угрожает, он идет на поправку.

    В соцсетях Бернштейн выложил фотографию из больницы, но не назвал причину травмы (о ней рассказали только немецкие медиа): «Уважаемые болельщики «Герты»! Со мной произошел несчастный случай, но сейчас я чувствую себя хорошо, врачи заботятся обо мне. Благодарю всех за поддержку! Сейчас я жду, разрешат ли мне врачи присутствовать на стадионе в воскресенье».

    15 октября у «Герты» запланирован выездной матч с «Нюрнбергом». Команда отправится туда в субботу, 14 октября.

    Фото: соцсети Кая Бернштейна

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Борис-Алдеев-vkontakte 3 часа назад

      Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.

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      Рейтинг: +1456

      k611 6 часов назад

      Лопатой по спине он его поприветствовал что ли.

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