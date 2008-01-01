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Германия. Вторая Бундеслига
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Герта
Результаты
€ 21 млн
Герта - результаты матчей
Берлин
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Олимпиаштадион
Сайт:
http://www.herthabsc.de/
Тренер:
Штефан Ляйтль
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Таблица
Германия. Вторая Бундеслига. 2026/2027
Германия. Кубок. 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига. 2025/2026
Германия. Кубок. 2024/2025
Германия. Вторая Бундеслига. 2024/2025
Германия. Кубок. 2023/2024
Германия. Вторая Бундеслига. 2023/2024
Германия. Бундеслига. 2022/2023
Германия. Кубок. 2022/2023
Германия. Бундеслига. 2021/2022
Германия. Кубок. 2021/2022
Товарищеские матчи. 2021
Германия. Бундеслига. 2020/2021
Германия. Кубок. 2020/2021
Германия. Бундеслига. 2019/2020
Германия. Кубок. 2019/2020
Германия. Бундеслига. 2018/2019
Германия. Кубок. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Германия. Бундеслига. 2017/2018
Германия. Кубок. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
Германия. Бундеслига. 2016/2017
Германия. Кубок. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Германия. Бундеслига. 2015/2016
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Товарищеские матчи. 2014
Германия. Бундеслига. 2013/2014
Германия. Кубок. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Германия. Кубок. 2012/2013
Германия. Кубок. 2011/2012
Германия. Бундеслига. 2011/2012
Германия. Кубок. 2010/2011
Германия. Кубок. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Германия. Бундеслига. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Германия. Кубок. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2007/2008
13.09 | 14:30
Оснабрюк
1 : 3
Герта
06.09 | 14:30
Герта
2 : 1
Магдебург
28.08 | 19:30
Айнтрахт
3 : 5
Герта
15.08 | 14:00
Герта
4 : 1
Хайденхайм
07.08 | 21:30
Бохум
0 : 1
Герта
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