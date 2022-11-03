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    Где смотреть «Герта» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 5 ноября

    «Герта» и «Бавария» сыграют в 13-м туре Бундеслиги.

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    • Игра состоится в субботу, 5 ноября.
    • Встреча пройдет в Берлине на стадионе «Олимпийский».
    • Начало – в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Герта – Бавария

    Ставки на матч Герта – Бавария

    Коэффициенты:

    • Победа «Герты» – 11.0
    • Ничья – 6.50
    • Победа «Баварии» – 1.28

    Источник: «Бомбардир»

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