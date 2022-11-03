Где смотреть «Герта» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 5 ноября

«Герта» и «Бавария» сыграют в 13-м туре Бундеслиги.
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- Игра состоится в субботу, 5 ноября.
- Встреча пройдет в Берлине на стадионе «Олимпийский».
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Герта – Бавария
- Игру в прямом эфире будет показывать «Матч ТВ».
Ставки на матч Герта – Бавария
- Победа «Герты» – 11.0
- Ничья – 6.50
- Победа «Баварии» – 1.28
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