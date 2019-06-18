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02.02.2017 16:00Кубок Короля с Это'О, серебро АПЛ с «Ливерпулем», бронза на Кубке Конфедераций. Из топ-лиг Риера не заглядывал только в Германию. Сейчас испанец растит троих детей в Омске и хочет осуществить давнюю мечту – сыграть в РФПЛ. А заодно спасти «Томь».3
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14.11.2016 17:50Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» представляет ТОП-10 классных испанских футболистов, которым так и не пришел вызов в национальную сборную. Среди них – даже игроки «Реала», «Валенсии» и «Арсенала».8
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12.09.2016 13:00«Гранада» – темная лошадка Примеры. Выделяется она из общей массы серых аутсайдеров персоной главного тренера. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» раскрывает культ личности Хемеса, его тренерскую доктрину и принципы работы.6
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