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19.11.2015 16:55У полузащитника сборной России Игоря Денисова снова проблемы в клубе. Игрока могут отстранить от тренировочных занятий и перевести в молодежную команду «Динамо». «Бомбардир» в экспериментальном формате в ближайшие дни будет следить за ходом этой истории.6
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29.08.2015 10:47Кокорин, Кураньи, Воронин, Дядюн, Прудников, Смолов, Соломатин, Давыдов, Игнатович, Панюков, Обольский – в последние годы атака «Динамо» была разной. И вот новый герой – Павел Погребняк. «Бомбардир» разбирается, в чем Пог сильнее коллег по амплуа.8