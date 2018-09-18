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08.05.2017 14:30«Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась». Каким был Массимо Каррера до прихода в «Спартак»Это случилось: спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом. Но про бэкграунд Массимо Карреры по-прежнему знают мало. «Бомбардир» рассказывает, как лучший тренер этого сезона шел к успеху.27
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09.04.2016 10:02«Бомбардир» продолжает изучать талантливых игроков из Восточной Европы. Теперь кадры из Болгарии, Чехии, Словении, Польши и Румынии. Среди них – сыновья известных в прошлом футболистов и однофамилец самого Ференца Пушкаша.6
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19.02.2016 13:45Защитник «Бари» Кристиано Дель Гроссо оказался в центре скандала. Напившийся игрок на скорости 250 км/ч вылетел на тротуар и врезался в дерево. По счастливой случайности, никто из жителей Бергамо не пострадал. «Бомбардир» рассказывает трагическую историю талантливого, но глупого футболиста.2