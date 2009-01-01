Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия B
Команды
Бари
Результаты
€ 3 млн
Бари - результаты матчей
Бари
Италия. Серия B
Стадион:
Сан Никола
Сайт:
http://www.asbari.it
Тренер:
Паскуале Марино
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Серия В. 2025/2026
Италия. Кубок. 2025/2026
Италия. Серия В. 2024/2025
Италия. Кубок. 2024/2025
Италия. Серия В. 2023/2024
Италия. Кубок. 2023/2024
Италия. Кубок. 2022/2023
Италия. Кубок. 2017/2018
Италия. Кубок. 2016/2017
Италия. Кубок. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Италия. Кубок. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Серия А. 2010/2011
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
22.05 | 21:00
Зюйдтироль
0 : 0
Бари
15.05 | 21:00
Бари
0 : 0
Зюйдтироль
08.05 | 21:30
Катанцаро
2 : 3
Бари
01.05 | 16:00
Бари
2 : 0
Виртус Энтелла
24.04 | 22:00
Авеллино
2 : 0
Бари
18.04 | 16:00
Бари
0 : 3
Венеция
11.04 | 20:30
Монца
2 : 0
Бари
06.04 | 16:00
Бари
3 : 1
Модена
22.03 | 17:00
Бари
0 : 3
Каррарезе
18.03 | 21:00
Фрозиноне
2 : 1
Бари
14.03 | 17:00
Бари
4 : 1
Реджана 1919
08.03 | 21:30
Пескара
4 : 0
Бари
04.03 | 22:00
Бари
2 : 1
Эмполи
27.02 | 23:00
Сампдория
0 : 2
Бари
21.02 | 17:00
Падова
1 : 1
Бари
15.02 | 17:00
Бари
1 : 2
Зюйдтироль
11.02 | 22:00
Бари
0 : 0
Специя
07.02 | 17:00
Мантова
2 : 1
Бари
30.01 | 22:30
Бари
0 : 3
Палермо
24.01 | 17:00
Чезена
1 : 2
Бари
17.01 | 21:30
Бари
0 : 1
Юве Стабиа
10.01 | 17:00
Каррарезе
1 : 0
Бари
27.12 | 21:30
Бари
1 : 1
Авеллино
19.12 | 22:30
Бари
1 : 2
Катанцаро
13.12 | 17:00
Зюйдтироль
0 : 0
Бари
08.12 | 19:15
Бари
1 : 1
Пескара
04.12 | 21:30
Юве Стабиа
0 : 0
Бари
29.11 | 17:00
Эмполи
5 : 0
Бари
22.11 | 21:30
Бари
2 : 3
Фрозиноне
07.11 | 22:30
Специя
1 : 1
Бари
02.11 | 17:00
Бари
1 : 0
Чезена
26.10 | 19:15
Бари
1 : 0
Мантова
18.10 | 16:00
Реджана 1919
3 : 1
Бари
04.10 | 16:00
Бари
2 : 1
Падова
30.09 | 21:30
Виртус Энтелла
2 : 2
Бари
27.09 | 20:30
Бари
1 : 1
Сампдория
19.09 | 22:00
Палермо
2 : 0
Бари
13.09 | 16:00
Модена
3 : 0
Бари
31.08 | 22:00
Бари
1 : 1
Монца
24.08 | 20:00
Венеция
2 : 1
Бари
Главные новости
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
2
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+