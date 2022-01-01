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Италия. Серия B
Команды
Бари
Состав
€ 3 млн
Бари - состав команды
Бари
Италия. Серия B
Стадион:
Сан Никола
Сайт:
http://www.asbari.it
Тренер:
Паскуале Марино
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Черофолини Микеле
Вра
27
€ 0.4 млн
12
Марфелла Давиде
Вра
26
€ 0.05 млн
1
Marco Pissardo
Вра
-
51
Кистана Андреа
Защ
29
€ 0.5 млн
30
Balla Moussa Mane
Защ
-
25
Raffaele Pucino
Защ
-
16
Антонуччи Мирко
Пол
27
€ 0.75 млн
18
Маджоре Джулио
Пол
28
€ 0.5 млн
5
Дарбо Эбрима
Пол
25
€ 0.5 млн
90
Чуни Марвин
Нап
25
€ 0.5 млн
9
Гюткьяер Кристиан
Нап
36
€ 0.25 млн
21
Партипило Антони
Нап
31
€ 0.25 млн
13
Valerio Mantovani
Нап
-
10
Nicola Bellomo
Нап
-
Всего игроков: 14, из них вратарей: 3, защитников: 3, полузащитников: 3, нападающих: 5
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