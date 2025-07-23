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Италия. Серия B
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€ 3 млн
Бари - новости команды
Бари
Италия. Серия B
Стадион:
Сан Никола
Сайт:
http://www.asbari.it
Тренер:
Паскуале Марино
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«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
2021.02.09 20:34
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
2021.02.08 20:35
8
Каррера мог возглавить «Бари»
2018.10.07 07:46
14
Розина может перейти в «Пескару»
2016.07.26 07:31
2
Розина: «В «Зените» я потерял два года из-за Спаллетти»
2016.04.28 12:53
5
«Наполи» избавился от трех футболистов
2016.01.29 11:39
1
«Карпи» арендовал Сабелли
2016.01.21 17:47
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Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
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