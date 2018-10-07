Каррера мог возглавить «Бари»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в 2014 году мог возглавить «Бари». Об этом заявил экс-спортивный директор итальянского клуба Стефано Антонелли.

– Вы давно знакомы с Массимо?

– Да, конечно, более того, ещe четыре года назад я приглашал Массимо в «Бари» и предлагал роль главного тренера. То есть фактически, мы могли дать старт его самостоятельной карьеры уже тогда, в ноябре 2014 года.

– Чем же тогда вас привлекла кандидатура Массимо?

– Я помню, что мы долго обсуждали Карреру с президентом клуба. У Массимо уже тогда была репутация сильного специалиста. И мой разговор с Конте только подтвердил правильность нашего выбора. Антонио дал хорошую рекомендацию и сказал, что Массимо уже готов к самостоятельной работе. И дал добро на начало переговоров. Что я и сделал. Я понимаю причину отказа. Массимо – амбициозный человек, и очевидно, что «Бари» не удовлетворял его тренерским планам. Работа на таком турнире, как Евро-2016 – а это топ-уровень, а потом приглашение в «Спартак» и яркое чемпионство, – подтвердили правильность того выбора.