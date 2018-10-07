Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера мог возглавить «Бари»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в 2014 году мог возглавить «Бари». Об этом заявил экс-спортивный директор итальянского клуба Стефано Антонелли.

    – Вы давно знакомы с Массимо?

    – Да, конечно, более того, ещe четыре года назад я приглашал Массимо в «Бари» и предлагал роль главного тренера. То есть фактически, мы могли дать старт его самостоятельной карьеры уже тогда, в ноябре 2014 года.

    – Чем же тогда вас привлекла кандидатура Массимо?

    – Я помню, что мы долго обсуждали Карреру с президентом клуба. У Массимо уже тогда была репутация сильного специалиста. И мой разговор с Конте только подтвердил правильность нашего выбора. Антонио дал хорошую рекомендацию и сказал, что Массимо уже готов к самостоятельной работе. И дал добро на начало переговоров. Что я и сделал. Я понимаю причину отказа. Массимо – амбициозный человек, и очевидно, что «Бари» не удовлетворял его тренерским планам. Работа на таком турнире, как Евро-2016 – а это топ-уровень, а потом приглашение в «Спартак» и яркое чемпионство, – подтвердили правильность того выбора.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2018 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 15:58

      Судьба всегда определяет "линию жизни" и если бы он оказался в Бари ,была бы другая история. И никто не знает ,лучше или хуже она вышла бы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2018, 11:25

      очень верный выбор сделал Каррера Бари серый не такой амбициозный клуб как наш Спартак где взлёты и падения за что и любят его таким

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 октября 2018, 10:59

      Здорово. Абциции это значит деньги по vladimir-7 .
      Так и хочется спросить vladimir-7 читатель или писатель ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 7 октября 2018, 11:12

      Про амбиции можно писать, а вот деньги нужно считать.
      Говорят одно, а подразумевают другое, так устроен
      человек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 7 октября 2018, 12:21

      Володь, если ты так устроен, так и говори.
      Про всех не надо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 7 октября 2018, 12:33

      Да все, все. Не надо лицемерить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 7 октября 2018, 12:39

      Вот и поговорили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 7 октября 2018, 12:40

      Да, уж.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 7 октября 2018, 09:51

      Алибасова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 октября 2018, 09:07

      Противоречивая статья. М.Каррера ушел в Спартак, как оказывается,
      только из-за денег.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5517

      _Marqella_ > vladimir-7 7 октября 2018, 10:46

      Где ты увидел слова про деньги??? я думаю что амбициозность заключается в том, что бы его команда боролась за чемпионство...а играть в серии В, ну такое, сомнительное удовольствие....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 7 октября 2018, 11:07

      Можно не прописывать в статье про деньги, Каррера,
      наверняка консультировался у бывших зарубежных
      тренеров, проработавших в России, об оплате и требованиях к тренеру в клубах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 08:16

      Каррера ещё поработает в Италии.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 7 октября 2018, 08:08

      Хабиб то выиграл , задушил Конора

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11