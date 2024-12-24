Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Узбекистан. Суперлига
Команды
Бунедкор
Новости
Бунедкор - новости команды
Ташкент
Узбекистан. Суперлига
Стадион:
Миллий
Сайт:
http://www.fcbunyodkor.com/ru/
Тренер:
Иван Бошкович
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Экс-зенитовец перешел в узбекистанский клуб
10 января
4
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана
2024.12.18 11:27
3
Товарищеский матч. ЦСКА удержал победу над бывшим клубом Ривалдо (2:1)
2024.03.22 21:00
ЦСКА проведет товарищеский матч с узбекистанским клубом в Москве
2024.03.14 08:31
2
В узбекистанском клубе прокомментировали 8-миллионный долг перед Ривалдо
2024.02.27 21:16
ФИФА обязала узбекистанский клуб выплатить 8 миллионов Ривалдо
2024.02.23 21:54
5
ЦСКА оценивает возможность перехода защитника из Узбекистана
2023.12.22 22:35
4
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Видео
Массовая драка в чемпионате Узбекистана: в потасовке участвовали около 50 человек
2023.04.17 23:00
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Бунедкор» в дебютной игре Ивича
2023.01.24 17:48
1
Гол Игнатьева не помог «Локомотиву» обыграть клуб из Узбекистана
2023.01.18 19:16
2
Могилевец сравнил футбол в России и Узбекистане
2022.12.22 08:30
Фото
Рахмоналиев присоединился к «Рубину»
2022.11.18 15:35
Фото
«Рубин» подписал узбекского опорника
2022.08.18 11:42
2
Фото
Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» перешел в «Бунедкор»
2022.08.02 09:51
1
Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» перейдет в клуб из Узбекистана
2022.07.28 15:58
4
«Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Жалолиддинова в 6,5 раз больше суммы трансфера игрока
2020.12.28 18:50
4
«Чемпионат»: «Локомотив» заплатит за Жалолиддинова более миллиона»
2020.07.19 17:25
6
UPL24: 18-летний игрок «Бунедкора» Жалолиддинов перейдет в «Локомотив» за 350 тысяч
2020.07.18 14:15
6
UPL24: 18-летний игрок «Бунедкора» Жалолиддинов близок к переходу в «Локомотив»
2020.06.15 12:29
9
«Ростов» подписал 22-летнего нападающего сборной Узбекистана
2017.07.16 00:28
20
«Ростов» может пополниться нападающим «Бунедкора» Шомуродовым
2017.07.08 17:35
6
Шомурадов может заменить Смолова в «Краснодаре»
2017.07.07 06:45
23
Черевченко: «Игроки «Локомотива» на каждой тренировке выкладывались на сто процентов»
2016.01.23 20:16
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Ростов» одержали победы
2016.01.23 18:07
1
Коломейцев: «Уже привыкли, что после отпуска – самые тяжелые сборы»
2016.01.21 19:19
Известны соперники «Локомотива» на первом сборе
2016.01.09 23:12
На сборах в ОАЭ «Анжи» сыграет три контрольных матча
2016.01.04 20:11
Главные новости
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+