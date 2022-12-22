- 24 января
- 17:48 Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Бунедкор» в дебютной игре Ивича 1
- 18 января
- 19:16 Гол Игнатьева не помог «Локомотиву» обыграть клуб из Узбекистана 2
- 22 декабря 2022
- 08:30 Могилевец сравнил футбол в России и Узбекистане
- 18 ноября 2022
- 15:35 Фото Рахмоналиев присоединился к «Рубину»
- 18 августа 2022
- 11:42 Фото «Рубин» подписал узбекского опорника 2
- 2 августа 2022
- 09:51 Фото Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» перешел в «Бунедкор» 1
- 28 июля 2022
- 15:58 Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» перейдет в клуб из Узбекистана 4
- 28 декабря 2020
- 18:50 «Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Жалолиддинова в 6,5 раз больше суммы трансфера игрока 4
- 19 июля 2020
- 17:25 «Чемпионат»: «Локомотив» заплатит за Жалолиддинова более миллиона» 6
- 18 июля 2020
- 14:15 UPL24: 18-летний игрок «Бунедкора» Жалолиддинов перейдет в «Локомотив» за 350 тысяч 6
- 15 июня 2020
- 12:29 UPL24: 18-летний игрок «Бунедкора» Жалолиддинов близок к переходу в «Локомотив» 10
- 16 июля 2017
- 00:28 «Ростов» подписал 22-летнего нападающего сборной Узбекистана 20
- 8 июля 2017
- 17:35 «Ростов» может пополниться нападающим «Бунедкора» Шомуродовым 6
- 7 июля 2017
- 06:45 Шомурадов может заменить Смолова в «Краснодаре» 23
- 23 января 2016
- 20:16 Черевченко: «Игроки «Локомотива» на каждой тренировке выкладывались на сто процентов»
- 18:07 Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Ростов» одержали победы 1
- 21 января 2016
- 19:19 Коломейцев: «Уже привыкли, что после отпуска – самые тяжелые сборы»
- 9 января 2016
- 23:12 Известны соперники «Локомотива» на первом сборе
- 4 января 2016
- 20:11 На сборах в ОАЭ «Анжи» сыграет три контрольных матча