Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
15
3
3
49
17
32
48
21
13
7
1
37
19
18
46
21
12
5
4
36
19
17
41
21
10
5
6
36
27
9
35
21
10
4
7
31
27
4
34
21
9
5
7
29
28
1
32
21
8
7
6
29
20
9
31
21
9
3
9
26
24
2
30
21
8
6
7
31
31
0
30
21
8
4
9
37
41
-4
28
20
7
2
11
17
29
-12
23
21
6
5
10
18
28
-10
23
21
5
6
10
17
29
-12
21
21
4
8
9
19
29
-10
20
20
6
1
13
20
32
-12
19
21
1
1
19
10
42
-32
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
28
6
22
28
11
8
1
2
19
10
9
25
11
6
4
1
21
12
9
22
10
6
3
1
20
10
10
21
11
6
1
4
15
10
5
19
10
5
3
2
19
12
7
18
11
5
3
3
16
9
7
18
11
4
5
2
17
14
3
17
10
5
1
4
12
14
-2
16
10
5
1
4
22
21
1
16
11
4
3
4
13
14
-1
15
10
4
2
4
10
13
-3
14
10
3
4
3
10
12
-2
13
10
2
3
5
8
13
-5
9
10
2
0
8
9
16
-7
6
10
1
1
8
3
14
-11
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
16
7
9
24
11
7
2
2
17
7
10
23
10
6
2
2
21
11
10
20
10
5
2
3
16
14
2
17
11
4
2
5
16
17
-1
14
11
4
2
5
10
15
-5
14
10
4
1
5
11
16
-5
13
10
3
4
3
13
11
2
13
10
4
1
5
14
17
-3
13
11
3
3
5
15
20
-5
12
10
3
2
5
11
14
-3
11
10
2
3
5
12
17
-5
9
10
2
1
7
5
15
-10
7
11
1
4
6
9
17
-8
7
11
1
4
6
7
16
-9
7
11
0
0
11
7
28
-21
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире