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Бунедкор - результаты матчей
Ташкент
Узбекистан. Суперлига
Стадион:
Миллий
Сайт:
http://www.fcbunyodkor.com/ru/
Тренер:
Иван Бошкович
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Таблица
Узбекистан. Суперлига. 2026
Узбекистан. Кубок. 2025
Узбекистан. Суперлига. 2025
Узбекистан. Кубок. 2024
Узбекистан. Суперлига. 2024
Товарищеские матчи. 2016
Товарищеские матчи. 2014
Товарищеские матчи. 2013
Кубок Содружества. 2011
Кубок Содружества. 2010
Кубок Содружества. 2010
09.09 | 18:00
Насаф
3 : 0
Бунедкор
04.09 | 16:00
Бунедкор
0 : 1
Сурхан
26.08 | 17:00
Локомотив Ташкент
4 : 1
Бунедкор
20.08 | 17:00
Бунедкор
0 : 1
Коканд 1912
14.08 | 17:00
Навбахор
4 : 3
Бунедкор
08.08 | 17:30
Бунедкор
2 : 3
ОКМК
26.07 | 18:00
Бунедкор
0 : 1
Пахтакор
21.07 | 18:00
Бухара
1 : 0
Бунедкор
16.07 | 18:00
Бунедкор
1 : 3
Насаф
03.05 | 16:00
Коканд 1912
1 : 0
Бунедкор
29.04 | 18:00
Бунедкор
2 : 1
Навбахор
24.04 | 18:15
Бунедкор
1 : 3
Андижан
19.04 | 14:00
Согдиана
2 : 3
Бунедкор
14.04 | 18:15
Бунедкор
0 : 1
Нефтчи
07.04 | 16:00
Машал
0 : 1
Бунедкор
02.04 | 17:00
Бунедкор
2 : 0
Локомотив Ташкент
18.03 | 17:15
Хорезм
1 : 2
Бунедкор
11.03 | 14:30
Сурхан
0 : 0
Бунедкор
06.03 | 17:00
Бунедкор
1 : 2
Динамо Сам
01.03 | 17:00
ОКМК
0 : 1
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