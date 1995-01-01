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    Бунедкор - результаты

    Город Ташкент
    Дивизион Узбекистан-Высшая лига
    Сайт http://www.fcbunyodkor.com/ru/
    Турниры:
    Кубок Содружества 2011, группа B
    3 тур
    		18 января, вторник 14:00 Мика 2:1 Бунедкор
    2 тур
    		16 января, воскресенье 13:00 Бунедкор 1:1 Сконто
    1 тур
    		15 января, суббота 13:00 Тобол 2:1 Бунедкор
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