«Ростов» может пополниться нападающим «Бунедкора» Шомуродовым

Ряды «Ростова» может пополнить нападающий «Бунедкора» Эльдор Шомуродов, информирует Championat.Asia. Правда, пока неизвестно, когда именно состоится переход. Трансфер может быть осуществлен как нынешним летом, так и в зимнее окно. В данный момент сторонами обсуждаются нюансы сделки.

Шомуродов перебрался в «Бунедкор» из «Машала» в 2015 году. На счету 22-летнего игрока 18 матчей и шесть голов за сборную Узбекистана.