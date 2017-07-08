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    «Ростов» может пополниться нападающим «Бунедкора» Шомуродовым

    Ряды «Ростова» может пополнить нападающий «Бунедкора» Эльдор Шомуродов, информирует Championat.Asia. Правда, пока неизвестно, когда именно состоится переход. Трансфер может быть осуществлен как нынешним летом, так и в зимнее окно. В данный момент сторонами обсуждаются нюансы сделки.

    Шомуродов перебрался в «Бунедкор» из «Машала» в 2015 году. На счету 22-летнего игрока 18 матчей и шесть голов за сборную Узбекистана.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2017 17:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 23:23

      А что?... Нюансы обычные, что их обсуждать... Купить, а в следующем году в Зенит свободным агентом....

      0
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 8 июля 2017, 21:30

      НАши говноеды даже не в курсе трансферов!!!! ГАзоеды !!!!!!!!!!!!!!!!1111111

      0
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 8 июля 2017, 21:25

      Я так думаю что Ростов будет драть клубы которые жируют на народные деньги.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2017, 19:09

      Молодой перспективный игрок....Краснодар тоже претендует на него

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 8 июля 2017, 18:49

      Так вот чью фамилию в PES я читал как ШумУродов...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 июля 2017, 17:56

      Надо брать...Парень забивать умеет....

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