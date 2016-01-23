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    • Черевченко: «Игроки «Локомотива» на каждой тренировке выкладывались на сто процентов»

    Черевченко: «Игроки «Локомотива» на каждой тренировке выкладывались на сто процентов»

    Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от победы над «Бунедкором» (3:0) в контрольном поединке. Также главный тренер красно-зеленых подвел краткие итоги сбора в ОАЭ. Напомним, что железнодорожники накануне провели товарищеский поединок с корейским «Чонбуком» (1:0), в котором также была одержана победа. Отметим, что и в первой, и во второй встрече голы на свой счет записал хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук.

    «Игра смотрелась как хорошая тренировка. Результат был на втором месте. Важно, что ребята получили нагрузку. Кто-то сыграл 60 минут, кто-то дважды выходил на замену. Все голы понравились. Красивые мячи радуют, но главное, чтобы просто забивали. Миранчук работает на тренировках в полную силу и заслужил эти два гола.

    Отличные условия, ребята выполнили всю работу и на каждой тренировке выкладывались на все сто процентов. Мы довольны сбором», – резюмировал Черевченко.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.01.2016 20:16
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